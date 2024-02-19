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Экономика
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Япония стала крупнейшим донором помощи Украине и выделяет €1,25 млрд для инвесторов

Япония стала крупнейшим донором помощи Украине и выделяет €1,25 млрд для инвесторов
Япония стала самым большим донором помощи Украине. Фото: Минфин

В Токио во время конференции по экономическому развитию и восстановлению Япония объявила о выделении 1,25 миллиарда евро в поддержку японских инвесторов в Украине. Кроме того, за первые два месяца 2024 года Япония стала крупнейшим донором бюджетной помощи для Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Новая инициатива предусматривает создание программы экспортно-кредитного агентства Японии (NEXI), которая будет включать гарантии для японских инвесторов и кредитную линию по содействию экспорту японских товаров, необходимых для проектов восстановления в Украине.

Также были обсуждены вопросы дальнейшей либерализации торговли между Украиной и Японией, включая обновление соглашения о защите инвестиций.

На встрече с министром финансов Японии Шуничи Сузуки Шмыгаль поблагодарил за обещание предоставить Украине 4,5 миллиарда долларов финансовой помощи в этом году.

Также важным шагом стало подписание конвенции об отмене двойного налогообложения, что упростит ведение бизнеса между странами.

Как сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, ожидается, что в первом квартале Украина получит дополнительно от Японии 1,8 млрд. долларов США.

"Потребность во внешнем финансировании составляет 37,3 млрд долл. США. В 2024 году Япония является лидером в предоставлении Украине прямой бюджетной поддержки. Мы рассчитываем на сохранение помощи и в следующем бюджетном году", - добавил Сергей Марченко.

Добавим, 19 февраля на конференции в Токио Япония объявит о выделении 106 миллионов долларов в помощь Украине. Финансирование будет использовано на реконструкцию в семи областях, включая сельское хозяйство и утилизацию мусора.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Украины Денис Шмигаль намерены принять участие в конференции лично, где будут представители правительства, промышленности и бизнеса обеих стран.

Помощь от Японии

Напомним, в январе в государственный бюджет Украины   поступило около $390 млн от Японии   в рамках проектов, направленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

7 января во время визита в Киев министр иностранных дел Японии Йоко Камикава отметила, что   Токио передает $37 млн в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летальных аппаратов.

Также в декабре 2023 года Украина получила от Японии $950 млн на восстановление и социальную защиту. Это финансирование произошло в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Автор:
Татьяна Гойденко