Украина предлагает японскому бизнесу стать частью "украинского экономического чуда"

В понедельник, 19 февраля, Япония принимает украинскую делегацию во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить вопросы возобновления Украины, заключения нового двустороннего налогового соглашения и оказания поддержки японскому бизнесу в Украине.

Об этом сообщает Reuters .

Япония пообещала выделить Украине $10 млрд

В ходе проходящей в Токио конференции по экономическому развитию и восстановлению Япония пообещала предоставить Украине финансовую помощь в размере более 10 миллиардов долларов, чтобы продемонстрировать солидарность с Киевом с приближением второй годовщины российской агрессии.

Япония не может оказать прямую военную поддержку, поскольку экспорт летального оружия запрещен.

"Япония поддерживала и продолжает поддерживать Украину", - заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида, объявив о заключении нового двустороннего налогового соглашения и начале переговоров по инвестиционному соглашению.

Кишида также пообещал, что Япония будет поддерживать венчурные компании в Украине, пообещал ослабление визового контроля и сообщил, что правительственное агентство JETRO откроет новый офис в Киеве.

Также на конференции около 50 японских компаний подписали соглашения с украинскими партнерами в таких областях, как сельское хозяйство, энергетика и инфраструктура.

Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу уже сейчас

Правительство изучает опыт японской модернизации и анализирует все то, что позволило японской экономике войти в пятерку крупнейших в мире для того, чтобы в мире появилось «украинское экономическое чудо», подчеркнул Шмигаль.

Он рассказал об основных сферах, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу уже сейчас.

Энергетика . Атомное поколение, добыча и хранение газа, проекты в сфере водородной энергетики, гидроэнергетика.

. Атомное поколение, добыча и хранение газа, проекты в сфере водородной энергетики, гидроэнергетика. Аграрный сектор . Благодаря японским технологиям и инвестициям, Украина может реализовать амбициозные проекты в сфере производства удобрений и food production».

. Благодаря японским технологиям и инвестициям, Украина может реализовать амбициозные проекты в сфере производства удобрений и food production». Инфраструктура . Украина заинтересована в участии японских инвесторов в проектах строительства скоростных и железных дорог, мостов, а также в восстановлении разрушенных городов.

. Украина заинтересована в участии японских инвесторов в проектах строительства скоростных и железных дорог, мостов, а также в восстановлении разрушенных городов. Автомобилестроение . Украина приглашает лидеров японской автоиндустрии открывать производство в Украине.

. Украина приглашает лидеров японской автоиндустрии открывать производство в Украине. Добыча полезных ископаемых . В недрах Украины хранится до трети доведенных европейских запасов лития. Этот ресурс позволяет создать замкнутый цикл производства электромобилей для дальнейшего экспорта в ЕС.

. В недрах Украины хранится до трети доведенных европейских запасов лития. Этот ресурс позволяет создать замкнутый цикл производства электромобилей для дальнейшего экспорта в ЕС. ИТ, цифровые технологии, кибербезопасность. Украина предлагает ИТ-компаниям одни из самых выгодных условий в мире с точки зрения налогов и регуляций.

"Приглашаем японский бизнес стать частью украинского экономического чуда. Все, кто инвестирует в нашу экономику сегодня, в последующие годы получит невероятные выгоды и возможности", – отметил Шмигаль.

Помощь от Японии

Напомним, в январе в государственный бюджет Украины поступило около $390 млн от Японии в рамках проектов, направленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

7 января во время визита в Киев министр иностранных дел Японии Йоко Камикава отметила, что Токио передает $37 млн в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летальных аппаратов.

Также в декабре 2023 года Украина получила от Японии $950 млн на восстановление и социальную защиту. Это финансирование произошло в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).