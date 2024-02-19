Україна пропонує японському бізнесу стати частиною "українського економічного дива": підписано 56 угод про співпрацю

У понеділок, 19 лютого, Японія приймає українську делегацію на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, щоб обговорити питання відновлення України, укладення нової двосторонньої податкової угоди та надання підтримки японському бізнесу в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Японія пообіцяла надати Україні $10 млрд

Під час конференції з економічного розвитку та відбудови, що проходить у Токіо, Японія пообіцяла надати Україні фінансову допомогу у розмірі понад 10 мільярдів доларів, аби продемонструвати солідарність з Києвом з наближенням другої річниці російської агресії.

Японія не може надати пряму військову підтримку, оскільки експорт летальної зброї заборонений.

"Японія підтримувала і продовжує підтримувати Україну", - заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, оголосивши про укладення нової двосторонньої податкової угоди та початок переговорів про інвестиційну угоду.

Кішіда також пообіцяв, що Японія підтримуватиме венчурні компанії в Україні, пообіцяв послаблення візового контролю та повідомив, що урядова агенція JETRO відкриє новий офіс у Києві.

Також під час конференції близько 50 японських компаній підписали угоди з українськими партнерами в таких галузях, як сільське господарство, енергетика та інфраструктура.

Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз

Уряд вивчає досвід японської модернізації та аналізує все те, що дозволило японській економіці увійти до п’ятірки найбільших у світі, для того, щоб у світі з’явилося «українське економічне диво», підкреслив Шмигаль.

Він розповів про основні сфери, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз.

Енергетика . Атомна генерація, видобуток та зберігання газу, проєкти у сфері водневої енергетики, гідроенергетика.

. Атомна генерація, видобуток та зберігання газу, проєкти у сфері водневої енергетики, гідроенергетика. Аграрний сектор . Завдяки японським технологіям та інвестиціям Україна може реалізувати амбітні проєкти у сфері виробництва добрив та food production».

. Завдяки японським технологіям та інвестиціям Україна може реалізувати амбітні проєкти у сфері виробництва добрив та food production». Інфраструктура . Україна зацікавлена в участі японських інвесторів у проєктах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих міст.

. Україна зацікавлена в участі японських інвесторів у проєктах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих міст. Автомобілебудування . Україна запрошує лідерів японської автоіндустрії відкривати виробництва в Україні.

. Україна запрошує лідерів японської автоіндустрії відкривати виробництва в Україні. Видобуток корисних копалин . У надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію. Цей ресурс дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС.

. У надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію. Цей ресурс дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС. ІТ, цифрові технології, кібербезпека. Україна пропонує для ІТ-компаній одні з найвигідніших умов у світі з точки зору податків та регуляцій.

"Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива. Всі, хто інвестує в нашу економіку сьогодні, в наступні роки отримає неймовірні вигоди та можливості", - зазначив Шмигаль.

Підсумки зустрічі

Згодом стало відомо про підписання 56 документів про співпрацю між Японію та Україною. Про це повідомив Денис Шмигаль у Telegram.

"Серед них міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади", - зазначив український прем'єр.

За словами Шмигаля, було підписано міжурядову конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, що надзвичайно важливо для японського бізнесу, який планує нові проєкти в Україні.

Зокрема, під час зустрічі було підписано більше десятка угод про підтримку відбудови України з потужними японськими організаціями: JICA, JETRO, Експортно-кредитним агентством NEXI та Японським банком міжнародного співробітництва, та грантові угоди щодо реалізації програм відновлення, а також низку документів між Міністерством аграрної політики України та японськими компаніями, які передбачають надання Україні сільгосптехніки.

Як зазначив Шмигаль, також було підписано міжурядовий меморандум про співробітництво у сфері освіти та технологій.

"Японія один із лідерів у цих сферах. Важливо побудувати справжнє партнерство", - зазначив він.

"Нафтогаз" та Японія домовилися про спільний проєкт у сфері вітроенергетики, а оператор газотранспортної системи України підписав Меморандум щодо підготовки до модернізації газокомпресорних станцій. Підписано й інші документи у сфері енергетики, телекомунікацій, інфраструктурного будівництва та екології.

Так, Україна долучилася до Механізму спільного кредитування Японії «Joint Crediting Mechanism». Ціль програми – через інвестиції японських організацій поширювати провідні світові технології для декарбонізації різних секторів економіки.

Допомога від Японії

Нагадаємо, у січні до державного бюджету України надійшло близько $390 млн від Японії у рамках проєктів, що націлені на соціальний захист і відновлення сільського господарства.

7 січня, під час візиту в Київ, міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава зазначила, що Токіо передає $37 млн до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних летальних апаратів.

Також у грудні 2023 року Україна отримала від Японії $950 млн на відновлення та соціальний захист. Це фінансування відбулося у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Крім того, 16 лютого держбюджету України надійшла частина коштів гранту обсягом $49,4 мільйона від Японії в межах проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).