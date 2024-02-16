Україна отримала $49,4 млн від Японії на відновлення житла

До держбюджету України надійшла частина коштів гранту обсягом $49,4 мільйона від Японії в межах проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що кошти гранту спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту. Проект підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови.

"Залучені кошти спрямовуються на подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, та на відбудову житлової інфраструктури України. Вдячний командам Уряду Японії та Світового банку за підтримку", – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Також найближчим часом Україна очікує на фінансування від Урядів Японії та Норвегії через проект Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Фінансування частково компенсує видатки держбюджету України на виплати вчителям, працівникам служб першого реагування та на пенсійні виплати.

Допомога від Японії

Нагадаємо, у січні до державного бюджету України надійшло близько $390 млн від Японії у рамках проєктів, що націлені на соціальний захист і відновлення сільського господарства.

7 січня, під час візиту в Київ, міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава зазначила, що Токіо передає $37 млн до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних летальних апаратів.

Також у грудні 2023 року Україна отримала від Японії $950 млн на відновлення та соціальний захист. Це фінансування відбулося у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Планується, що 19 лютого на конференції в Токіо Японія оголосить про виділення 106 мільйонів доларів на допомогу Україні.

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