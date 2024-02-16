Украина получила $49,4 млн от Японии на восстановление жилья

В госбюджет Украины поступила часть средств гранта в размере $49,4 миллиона от Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что средства гранта направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не нуждаются в капитальном ремонте. Проект будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления.

"Привлеченные средства направляются на преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России, и на восстановление жилищной инфраструктуры Украины. Благодарен командам Правительства Японии и Всемирного банка за поддержку", - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Также в ближайшее время Украина ожидает финансирования от Правительств Японии и Норвегии через проект Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Финансирование частично компенсирует расходы госбюджета Украины на выплаты учителям, работникам служб первого реагирования и пенсионные выплаты.

Помощь от Японии

Напомним, в январе в государственный бюджет Украины поступило около $390 млн от Японии в рамках проектов, направленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

7 января во время визита в Киев министр иностранных дел Японии Йоко Камикава отметила, что Токио передает $37 млн в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летальных аппаратов.

Также в декабре 2023 года Украина получила от Японии $950 млн на восстановление и социальную защиту. Это финансирование произошло в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Планируется, что 19 февраля на конференции в Токио Япония объявит о выделении 106 миллионов долларов на помощь Украине.

Источник фото: ua.depositphotos.com