Помогут привлечь €500 млн: Еврокомиссия и Всемирный банк договорились о поддержке инвестиций для Украины

Европейская комиссия и Международная финансовая корпорация Группы Всемирного банка (IFC) подписали гарантийное соглашение о поддержке инвестиций, которое поможет обеспечить инклюзивную и устойчивую реконструкцию в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно соглашению, Европейский Союз предоставит IFC финансовые гарантии на сумму до €90 млн для поддержки инвестиций в Украину в рамках Программы лучшего будущего IFC (BFP).

Ожидается, что мобилизованные инвестиции частного сектора в рамках программы достигнут более €500 млн в различных секторах, включая основную инфраструктуру и производство товаров, содействие декарбонизации и сохранению средств к существованию.

"Поддержка со стороны Европейской Комиссии и в дальнейшем будет играть важную роль в наших усилиях по расширению и увеличению важных инвестиций в Украину", - сказал вице-президент IFC в Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне Альфонсо Гарсиа Мора.

"Благодаря гарантии EFSD+ мы быстро двигаемся к внедрению инновационных и эффективных проектов и поддержки компаний частного сектора, выполняя наше обязательство по мобилизации частного капитала для поддержки экономики и восстановления Украины", - добавил он.

"Это соглашение является еще одним примером нашего сотрудничества с IFC в рамках усилий увеличить инвестиции в Украину. Гарантия EFSD+ поможет восстановить инфраструктуру страны, поддержать ее бизнес-сектор и усилить устойчивость ее экономики, подтверждая обязательство Европейского Союза поддерживать Украину в настоящее время", - заявил комиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи.

В Еврокомиссии напомнили, что в 2022 году IFC запустила Программу экономической устойчивости (ERA) стоимостью $2 млрд для поддержки частного сектора Украины. С тех пор IFC предоставила финансирование на сумму свыше $650 млн и привлекла свыше $400 млн для поддержки технологического сектора, агробизнеса, важного экспорта и импорта, а также финансирования МСП (малых и средних предприятий).

Финансирование от международных партнеров

При поддержке Многостороннего агентства гарантий инвестиций Всемирного банка IFC профинансировала на $304 млн сельскохозяйственный сектор, что поддержало импорт и экспорт зерна, а также предварительно собранных солнечных панелей и аккумуляторных батарей в партнерстве с норвежским поставщиком энергии Scatec. IFC также рассматривает возможность инвестирования в ветровые мощности и распределительную генерацию, но планы еще не завершены.

Добавим, что в 2023 году в государственный бюджет Украины поступило от партнеров $42,6 млрд внешнего финансирования. Из этой суммы 27% ($11,5 млрд) составляли гранты, предоставленные на безвозвратных условиях, а все кредиты были получены на льготных условиях.

При этом в последний месяц 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около $5 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров.

В ноябре в госбюджет Украины поступило около $2 млрд внешнего финансирования, против $2,8 млрд в октябре, $3 млрд в сентябре и $4,6 млрд в августе. В июле Украина получила $5,3 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров.

Ранее Украина получила $400 млн от Всемирного банка под гарантию Британии. Эти средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" PEACE in Ukraine.

Фото: ua.depositphotos.com