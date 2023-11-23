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Украина получила $ 400 миллионов от Всемирного банка под гарантию Британии: на что пойдут деньги
В государственный бюджет Украины поступило около 400 млн. долларов США под гарантию Великобритании через Трастовый фонд Всемирного банка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Привлеченные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» PEACE in Ukraine.
"Финансирование будет направлено на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат и оплаты труда медработников по программе медицинских гарантий", - отметили в Минфине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В ведомстве подчеркнули, что кредит предоставляется на льготных условиях: срок погашения 19 лет с 5-летним льготным периодом.
“Помощь международных партнеров критически важна для финансирования социальной сферы Украины. Благодарен Правительству Великобритании и команде Всемирного банка за продуктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация необходимых финансовых ресурсов. Отдельно хочу поблагодарить Великобританию за намерения сохранить прямую бюджетную поддержку Украины в следующем году”, - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Как подчеркнули в Минфине, общий объем финансовой помощи Великобритании от февраля 2022 года составляет 2 млрд долларов США.
Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Украину 16 ноября заявил, что Британия увеличит финансовую поддержку Украины. Также он объявил о предоставлении новой финансовой помощи для гуманитарных организаций.
Заметим, в течение октября в государственный бюджет Украины поступило около 2,8 миллиарда долларов США внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили более 40% общего объема финансовой помощи.
Источник фото: ua.depositphotos.com