Британія збільшить фінансову підтримку України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до України 16 листопада оголосив про надання нової фінансової допомоги для гуманітарних організацій.

Про це йдеться у пресрелізі британського уряду.

Під час свого перебування в Одесі, він анонсував допомогу українцям, які постраждали від вторгнення Російської Федерації. Ця допомога включає постачання необхідних зимових речей та надання підтримки людям, які евакуювалися з прифронтових районів.

Згідно із заявою Кемерона, Британія виділить 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12,4 млн доларів) на прохання Товариства червоного хреста України (ТЧХУ) для забезпечення медичних засобів населенню, яке безпосередньо постраждало від російської агресії, а також для підтримки ТЧХУ як першої служби реагування.

Додатково Велика Британія надає понад 7 мільйонів фунтів (8,7 млн доларів) консорціуму під керівництвом волонтерської організації Nonviolent Peaceforce, що здійснюють доставку гуманітарної допомоги в небезпечні райони на лінії фронту.

Крім того, Велика Британія надає додаткові 1,4 мільйона фунтів стерлінгів для надання невідкладної допомоги та рятувальних операцій Корпусу Милосердя в Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що Велика Британія виділить понад 500 мільйонів доларів гуманітарної фінансової допомоги Україні для проходження зимового періоду.

Додамо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, Борис Джонсон, висловив жорстку критику стосовно уряду своєї країни та закликав Лондон і його союзників негайно надати Україні ще більше необхідної військової техніки, включаючи далекобійні ракети.