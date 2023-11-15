Британія допоможе Україні зробити зерновий коридор доступнішим для експортерів

Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який зробить зерновий коридор більш доступним для експортерів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він подякував українським військовим, завдяки яким став можливим запуск тимчасового чорноморського коридору, і підтвердив проходження цим шляхом 100 суден із зерном. Вони вивезли з українських портів понад 3,7 млн тонн продукції.

За словами прем’єр-міністра, важливо забезпечити вільну навігацію в Чорному морі.

"За результатами домовленостей президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм. Він дозволить зробити знижку на вартість страхування від воєнних ризиків для експортерів усієї продукції з України. Це зробить чорноморський коридор доступнішим для більш широкого кола експортерів", - зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд виділив кошти, які будуть гарантією покриття збитків у разі їх настання. До механізму залучене Експортно-кредитне агентство, "Укргазбанк", "Укрексімбанк" і пул з 14 страхувальників.

"Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) від початку повномасштабної війни вже надало страхове покриття на суму понад 166 млн доларів. Це допомога як фінансовому, так і реальному сектору економіки. Тривають переговори про запуск нових проектів. Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) нещодавно схвалила п’ять нових проектів обсягом в 380 млн доларів. У сфері продовольчої безпеки, малого бізнесу, медицини та міжнародної торгівлі", — зауважив прем’єр-міністр.

Він додав, що тривають переговори з ЄБРР про страхування торгових операцій, з перспективою масштабування співпраці на страхування інвестицій.

Крім того, експортно-кредитні агентства країн-партнерів готові покривати інвестиційні ризики для свого бізнесу. Такі можливості є, зокрема, в Японії, Німеччини, Франції, Данії, Італії, Швеції, Великої Британії та Польщі.

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський констатує, що морський коридор до портів Одеської області продовжує працювати попри обстріл Росією цивільного судна під час заходу в порт "Південний", однак ця ситуація негативно вплинула на готовність учасників зернового ринку працювати з Україною.