Британия поможет Украине сделать зерновой коридор более доступным для экспортеров

Украина совместно с пулом британских страховых компаний создала специальный механизм, который сделает зерновой коридор более доступным для экспортеров.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он поблагодарил украинских военных, благодаря которым стал возможным запуск временного черноморского коридора, и подтвердил прохождение по этому пути 100 судов с зерном. Они вывезли из украинских портов более 3,7 млн тонн продукции.

По словам премьер-министра, важно обеспечить свободную навигацию в Черном море.

"По результатам договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака Украина совместно с пулом британских страховых компаний образовала специальный механизм. Он позволит сделать скидку на стоимость страхования от военных рисков для экспортеров всей продукции из Украины. Это сделает черноморский коридор более доступным для более широкого круга экспортеров", - отметил Шмигаль.

Премьер-министр подчеркнул, что Правительство выделило средства, которые будут гарантией покрытия ущерба в случае их наступления. В механизм привлечены Экспортно-кредитное агентство, "Укргазбанк", "Укрэксимбанк" и пул из 14 страхователей.

"Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) с начала полномасштабной войны уже предоставило страховое покрытие на сумму свыше 166 млн долларов. Это помощь как финансовому, так и реальному сектору экономики. Продолжаются переговоры о запуске новых проектов. Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) ) недавно одобрила пять новых проектов в размере 380 млн долларов. В сфере продовольственной безопасности, малого бизнеса, медицины и международной торговли", — отметил премьер-министр.

Он добавил, что продолжаются переговоры с ЕБРР о страховании торговых операций с перспективой масштабирования сотрудничества на страхование инвестиций.

Кроме того, экспортно-кредитные агентства стран-партнеров готовы покрывать инвестиционные риски для своего бизнеса. Такие возможности есть, в частности, у Японии, Германии, Франции, Дании, Италии, Швеции, Великобритании и Польши.

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский констатирует, что морской коридор в порты Одесской области продолжает работать, несмотря на обстрел Россией гражданского судна во время захода в порт "Южный", однако эта ситуация негативно повлияла на готовность участников зернового рынка работать с Украиной.