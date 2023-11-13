Обстріл РФ судна в порту "Південний" впливає на готовність зернотрейдерів працювати з Україною - МінАПК

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський констатує, що морський коридор до портів Одеської області продовжує працювати попри обстріл Росією цивільного судна під час заходу в порт "Південний", однак ця ситуація негативно вплинула на готовність учасників зернового ринку працювати з Україною. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

"Це погана річ, яка впливає на вартість фрахту, готовність трейдерів, інших учасників торгівлі зерном в Україні та поза межами України, які купують у нас зерно, працювати з Україною. Разом з тим очевидно, що ми не виключали такий варіант. Очевидно, що й трейдери та власники кораблів не виключали такий варіант", - заявив він.

Сольський при цьому нагадав, що коли після виходу РФ з "зернової угоди" перші ракети прилетіли по портах Ізмаїл та Рені на Дунаї, що стали альтернативою портам на узбережжі, також "було певне занепокоєння", але після цього учасники ринку навчилися працювати навіть в таких умовах.

"І Рені, і Ізмаїл останні кілька місяців постійно час від часу стикаються з такими проблемами. Тому ми розуміємо, що Одесу та одеські порти треба захищати. Ніхто не зупинявся. Усе й надалі цим займаються. Процеси покращуються тиждень від тижня, й все рівно будемо вивозити", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що 8 листопада Росія вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку порту "Південний", внаслідок чого було пошкоджено судно під прапором Ліберії. При цьому загинув 43-річний лоцман порту. Також було поранено щонайменше трьох громадян Філіппін-членів екіпажу, одного з яких госпіталізували.

Судно повинно було доставити залізну руду для стратегічного партнера Росії - Китаю. У розвідці Великої Британії при цьому припустили, що росіяни цілилися у військовий радар, але, ймовірно, допустили помилку, спутавши його з радаром на цивільному судні.