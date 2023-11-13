Обстрел РФ судна в порту "Южный" влияет на готовность зернотрейдеров работать с Украиной - МинАПК

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский констатирует, что морской коридор в порты Одесской области продолжает работать, несмотря на обстрел Россией гражданского судна при заходе в порт "Южный", однако эта ситуация негативно повлияла на готовность участников зернового рынка работать с Украиной. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Это плохая вещь, которая влияет на стоимость фрахта, готовность трейдеров, других участников торговли зерном в Украине и за пределами Украины, покупающих у нас зерно, работать с Украиной. Вместе с тем очевидно, что мы не исключали такой вариант. Очевидно, что и трейдеры и владельцы кораблей не исключали такой вариант", – заявил он.

Сольский при этом напомнил, что когда после выхода РФ из "зернового соглашения" первые ракеты прилетели по портам Измаил и Рени на Дунае, ставшими альтернативой портам на побережье, также "была определенная обеспокоенность", однако после этого участники рынка научились работать даже в таких условиях.

"И Рени, и Измаил последние несколько месяцев постоянно время от времени сталкиваются с такими проблемами. Поэтому мы понимаем, что Одессу и одесские порты нужно защищать. Никто не останавливался. Все и дальше этим занимаются. Процессы улучшаются каждую неделю, и все равно будем вывозить", - отметил министр.

Напомним, что 8 ноября Россия ударила противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении порта "Южный", в результате чего было повреждено судно под флагом Либерии. При этом погиб 43-летний лоцман порта. Также были ранены по меньшей мере трое граждан Филиппин-членов экипажа, один из которых был госпитализирован.

Судно должно было доставить железную руду для стратегического партнера России – Китая. В разведке Великобритании при этом предположили, что россияне целились в военный радар, однако, вероятно, допустили ошибку, спутав его с радаром на гражданском судне.