Морской порт "Измаил" выполнил годовой план по грузопереработке в рекордный срок

Морской порт “Измаил” показал рекордные темпы выполнения годовых показателей грузопереработки за всю историю существования. По состоянию на 9 мая он уже выполнил годовой план, объемом 6 млн. 187 тыс. тонн. Измаил обрабатывает существенную долю украинского экспорта.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины (АМПУ).

Наибольшие грузов обработали операторы ГП "Измаильский морской торговый порт" (2,7 млн т), ЧАО "Дунайсудоремонт" (1,3 млн т), ЧАО "ИРП "Дунайсудосервис" (805 000 т).

Больше всего в порту перегрузили зерновую продукцию, второе место заняла агропродукция (масло, шрот, подсолнечник), а третье – окатыши.

Мощности порта увеличились из-за строительства нового терминала ООО СП "Нибулон", а также благодаря появлению причалов новых операторов ОАО "Дунайсудосервис", ЧАО "Дунайсудоремонт", ЧАО "ИЦКК".

Глава предприятия Юрий Литвин подчеркнул, что увеличению пропускной способности порта способствовало также и восстановление судоходства в устье Быстрое и дноуглубительные работы, проведенные в акватории порта.