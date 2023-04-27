В Мининфраструктуре спрогнозировали, на сколько порты Дуная смогут нарастить перевалку за 2023 год

Порты Измаил, Рени, Усть-Дунайск задействовали фактически все имеющиеся мощности для перевалки груза, но планируется, что благодаря ряду мер к концу 2023 года перевалка по Дунайским портам вырастет на 25% по сравнению с 2022 годом.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Планируется модернизация и обновление инфраструктуры портов, привлечение инвестиций на строительство новых терминалов и дноуглубления. Потребность в инвестициях составляет 120 миллионов долларов.

В случае реализации всех поставленных целей порты Дуная, за 2022 год перевалившие 16 миллионов тонн грузов, по итогам 2023 года обработают не менее 20 миллионов тонн.

По словам Кубракова, в ходе визита на Одесщину совместно с послом США Бриджит Бринк, директором миссии USAID в Украине Джеймсом Хоупом, гендиректором Секретариата Дунайской комиссии Манфредом Зайтцем и представителем гендиректората мобильности и транспорта Еврокомиссии Аланом Бароном, международные партнеры подчеркнули, что готовы инвестировать в порты Дунайского региона.

Фото: Facebook Александра Кубракова Фото: Facebook Александра Кубракова Фото: Facebook Александра Кубракова Фото: Facebook Александра Кубракова

Несмотря на войну и все ее последствия, порты Дуная продолжают развиваться, что свидетельствует о надежности их работы. В частности, в портах Измаил и Рени восстановили все паспортные характеристики портов и каналов. Проходная осадка составляет 6,5 м.

В морских портах Измаил и Рени подготовили необходимую инфраструктуру и организовали перевалку новых грузопотоков – контейнеров, наливных, зерновых и других грузов.

Напомним, что в первом квартале 2023 года перевозка грузов горно-металлургического комплекса флотом Украинского дунайского пароходства (УДП) составила примерно 70 тыс тонн. В то же время УДП готов нарасти объемы перевозки в 1,5-2 раза.

К тому же, в результате усложнения работы морпортов резко возросла важность Дунасской транспортной инфраструктуры, поэтому аграрии просят сформировать рейдовые перевалки всем дунайским портам.