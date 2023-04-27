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В Мининфраструктуре спрогнозировали, на сколько порты Дуная смогут нарастить перевалку за 2023 год
Порты Измаил, Рени, Усть-Дунайск задействовали фактически все имеющиеся мощности для перевалки груза, но планируется, что благодаря ряду мер к концу 2023 года перевалка по Дунайским портам вырастет на 25% по сравнению с 2022 годом.
Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Планируется модернизация и обновление инфраструктуры портов, привлечение инвестиций на строительство новых терминалов и дноуглубления. Потребность в инвестициях составляет 120 миллионов долларов.
В случае реализации всех поставленных целей порты Дуная, за 2022 год перевалившие 16 миллионов тонн грузов, по итогам 2023 года обработают не менее 20 миллионов тонн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам Кубракова, в ходе визита на Одесщину совместно с послом США Бриджит Бринк, директором миссии USAID в Украине Джеймсом Хоупом, гендиректором Секретариата Дунайской комиссии Манфредом Зайтцем и представителем гендиректората мобильности и транспорта Еврокомиссии Аланом Бароном, международные партнеры подчеркнули, что готовы инвестировать в порты Дунайского региона.
Несмотря на войну и все ее последствия, порты Дуная продолжают развиваться, что свидетельствует о надежности их работы. В частности, в портах Измаил и Рени восстановили все паспортные характеристики портов и каналов. Проходная осадка составляет 6,5 м.
В морских портах Измаил и Рени подготовили необходимую инфраструктуру и организовали перевалку новых грузопотоков – контейнеров, наливных, зерновых и других грузов.
Напомним, что в первом квартале 2023 года перевозка грузов горно-металлургического комплекса флотом Украинского дунайского пароходства (УДП) составила примерно 70 тыс тонн. В то же время УДП готов нарасти объемы перевозки в 1,5-2 раза.
К тому же, в результате усложнения работы морпортов резко возросла важность Дунасской транспортной инфраструктуры, поэтому аграрии просят сформировать рейдовые перевалки всем дунайским портам.