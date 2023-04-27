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В Мінінфраструктури спрогнозували, на скільки порти Дунаю зможуть наростити перевалку за 2023 рік
Порти Ізмаїл, Рені, Усть- Дунайськ задіяли фактично усі наявні потужності для перевалки вантажів, але планується, що завдяки ряду заходів до кінця 2023 року перевалка Дунайськими портами зросте на 25% в порівнянні з 2022 роком.
Про це в Facebook повідомив віцепрем’єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Планується модернізація та оновлення інфраструктури портів, залучення інвестицій для будівництва нових терміналів і днопоглиблення. Потреба в інвестиціях складає 120 мільйонів доларів.
У разі реалізації всіх поставлених цілей порти Дунаю, які за 2022 рік перевалили 16 мільйонів тонн вантажів, за підсумками 2023 року оброблять щонайменше 20 мільйонів тонн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами Кубракова, в ході візиту на Одещину спільно з послом США Бріджит Брінк, директором місії USAID в Україні Джеймсом Хоупом, гендиректором Секретаріату Дунайської комісії Манфредом Зайтцем та представником гендиректорату мобільності та транспорту Єврокомісії Аланом Бароном, міжнародні партнери підкреслили, що готові інвестувати в порти Дунайського регіону.
Попри війну та всі її наслідки порти Дунаю продовжують розвиватися, що свідчить про надійність їхньої роботи. Зокрема, в портах Ізмаїл та Рені, відновили всі паспортні характеристики портів та каналів. Наразі прохідна осадка складає 6,5 м.
В морських портах Ізмаїл та Рені підготували необхідну інфраструктуру та організували перевалку нових вантажопотоків – контейнерів, наливних, зернових та інших вантажів.
Нагадаємо, що у першому кварталі 2023 року перевезення вантажів гірничо-металургійного комплексу флотом Українського дунайського пароплавства (УДП) склало приблизно 70 тис тонн. Водночас наразі УДП готове нарости обсяги перевезення у 1,5-2 рази.
До того ж внаслідок ускладнення роботи морпортів різко зросла важливість Дунаської транспортної інфраструктури, тому аграрії просять сформувати рейдові перевалки усім дунайським портам.