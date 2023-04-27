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Транспорт
Дата публікації

В Мінінфраструктури спрогнозували, на скільки порти Дунаю зможуть наростити перевалку за 2023 рік

порти, дунай, Кубраков
В уряді очікують збільшення перевалки Дунайськими портами. Фото: Facebook Олександра Кубракова

Порти Ізмаїл, Рені, Усть- Дунайськ  задіяли  фактично  усі  наявні  потужності  для  перевалки  вантажів, але планується, що завдяки ряду заходів до кінця 2023 року перевалка Дунайськими портами зросте на 25% в порівнянні з 2022 роком.

Про це в Facebook повідомив віцепрем’єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Планується модернізація та оновлення інфраструктури портів, залучення інвестицій для будівництва нових терміналів і днопоглиблення. Потреба в інвестиціях складає 120 мільйонів доларів.

У разі реалізації всіх поставлених цілей порти Дунаю, які за 2022 рік перевалили 16 мільйонів тонн вантажів, за підсумками 2023 року оброблять щонайменше 20 мільйонів тонн.

За словами Кубракова, в ході візиту на Одещину спільно з послом США Бріджит Брінк, директором місії USAID в Україні Джеймсом Хоупом, гендиректором Секретаріату Дунайської комісії Манфредом Зайтцем та представником гендиректорату мобільності та транспорту Єврокомісії Аланом Бароном, міжнародні партнери підкреслили, що готові інвестувати в порти Дунайського регіону.

порти, дунай, Кубраков порти, дунай, Кубраков порти, дунай, Кубраков порти, дунай, Кубраков
порти, дунай, Кубраков
Фото: Facebook Олександра Кубракова
порти, дунай, Кубраков
Фото: Facebook Олександра Кубракова
порти, дунай, Кубраков
Фото: Facebook Олександра Кубракова
порти, дунай, Кубраков
Фото: Facebook Олександра Кубракова

Попри війну та всі її наслідки порти Дунаю продовжують розвиватися, що свідчить про надійність їхньої роботи. Зокрема, в портах Ізмаїл та Рені, відновили всі паспортні характеристики портів та каналів. Наразі прохідна осадка складає 6,5 м.

В морських портах Ізмаїл та Рені підготували необхідну інфраструктуру та організували перевалку нових вантажопотоків – контейнерів, наливних, зернових та інших вантажів.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2023 року перевезення вантажів гірничо-металургійного комплексу флотом Українського дунайського пароплавства (УДП) склало приблизно 70 тис тонн. Водночас наразі УДП готове нарости обсяги перевезення у 1,5-2 рази.

До того ж внаслідок ускладнення роботи морпортів різко зросла важливість Дунаської транспортної інфраструктури, тому аграрії просять сформувати рейдові перевалки усім дунайським портам.

Автор:
Віта Молодан