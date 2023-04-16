УДП готує до повної модернізації перші суховантажні судна (ФОТО)

Українське дунайське пароплавство (УДП) розпочало на Кілійському заводі підготовку до повної модернізації перших суховантажних суден.

Про це в Facebook повідомив керівник УДП Дмитро Москаленко.

Фото: Facebook керівника УДП Фото: Facebook керівника УДП Фото: Facebook керівника УДП Фото: Facebook керівника УДП Фото: Facebook керівника УДП Фото: Facebook керівника УДП

"Оглянули корпус теплохода "Капітан Бабкін". Це одне з чотирьох самохідних суден, що мають пройти глибинну модернізацію та заміну двигунів. Попередній висновок фахівців - корпус зберігся непогано і може прослужити ще багато років. Це означає, що повна модернізація судна з заміною двигунів є економічно виправданою", — розповів Москаленко.

Також триває процес зачистки "Бабкина". Зокрема, фахівці демонтують внутрішні деталі — валолінії, гвинторульовий комплекс. На базі корпусу побудують судно з автоматизованою системою управління, потужними та економічними двигунами, комфортними умовами для перебування екіпажу.

Частину робіт виконають в Україні, іншу — на верфі, де судна були збудовані. Москаленко зауважив, що для того, щоб УДП могло впоратись із зростаючим навантаженням та виконувати при цьому великий обсяг поточних робіт, потрібно провести реконструкцію сліпу.

"Тендер на проєкт реконструкції вже проведений. Роботи мають початися ще цього року. Розглядаємо і плани ремонту кранового господарства", — додав він.

Зазначимо, внаслідок ускладнення роботи морпортів різко зросла важливість Дунаської транспортної інфраструктури, тому аграрії просять сформувати рейдові перевалки усім дунайським портам.

На тлі цього в УДП заявили, що готові подвоїти обсяг перевезень металопродукції, яка разом із зерновими склали основу вантажів УДП у 2022 році.