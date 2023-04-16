ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Транспорт
Дата публікації

УДП готує до повної модернізації перші суховантажні судна (ФОТО)

удп, українське дунайське пароплавство
Дмитро Москаленко з Олександром Бондаренко оглянули корпус теплохода"Капитан Бабкин". Фото: Facebook керівника УДП

Українське дунайське пароплавство (УДП) розпочало на Кілійському заводі підготовку до повної модернізації перших суховантажних суден.

Про це в Facebook повідомив керівник УДП Дмитро Москаленко.

удп, українське дунайське пароплавство удп, українське дунайське пароплавство удп, українське дунайське пароплавство удп, українське дунайське пароплавство удп, українське дунайське пароплавство удп, українське дунайське пароплавство
удп, українське дунайське пароплавство
Фото: Facebook керівника УДП
удп, українське дунайське пароплавство
Фото: Facebook керівника УДП
удп, українське дунайське пароплавство
Фото: Facebook керівника УДП
удп, українське дунайське пароплавство
Фото: Facebook керівника УДП
удп, українське дунайське пароплавство
Фото: Facebook керівника УДП
удп, українське дунайське пароплавство
Фото: Facebook керівника УДП

"Оглянули корпус теплохода "Капітан Бабкін". Це одне з чотирьох самохідних суден, що мають пройти глибинну модернізацію та заміну двигунів. Попередній висновок фахівців - корпус зберігся непогано і може прослужити ще багато років. Це означає, що повна модернізація судна з заміною двигунів є економічно виправданою", — розповів Москаленко.

Також триває процес зачистки "Бабкина". Зокрема, фахівці демонтують внутрішні деталі — валолінії, гвинторульовий комплекс. На базі корпусу побудують судно з автоматизованою системою управління, потужними та економічними двигунами, комфортними умовами для перебування екіпажу.

Частину робіт виконають в Україні, іншу — на верфі, де судна були збудовані. Москаленко зауважив, що для того, щоб УДП могло впоратись із зростаючим навантаженням та виконувати при цьому великий обсяг поточних робіт, потрібно провести реконструкцію сліпу.

"Тендер на проєкт реконструкції вже проведений. Роботи мають початися ще цього року. Розглядаємо і плани ремонту кранового господарства", — додав він.

Зазначимо, внаслідок ускладнення роботи морпортів різко зросла важливість Дунаської транспортної інфраструктури, тому аграрії просять сформувати рейдові перевалки усім дунайським портам.

На тлі цього в УДП заявили, що готові подвоїти обсяг перевезень металопродукції, яка разом із зерновими склали основу вантажів УДП у 2022 році.

Автор:
Віта Молодан