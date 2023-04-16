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Транспорт
Дата публикации

УДП готовит к полной модернизации первые сухогрузы (ФОТО)

удп, украинское дунайское пароходство
Дмитрий Москаленко с Александром Бондаренко осмотрели корпус теплохода "Капитан Бабкин". Фото: Facebook руководителя УДП

Украинское дунайское пароходство (УДП) начало на Килийском заводе подготовку к полной модернизации первых сухогрузов.

Об этом в Facebook сообщил руководитель УДП Дмитрий Москаленко.

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удп, украинское дунайское пароходство
Фото: Facebook руководителя УДП
удп, украинское дунайское пароходство
Фото: Facebook руководителя УДП
удп, украинское дунайское пароходство
Фото: Facebook руководителя УДП
удп, украинское дунайское пароходство
Фото: Facebook руководителя УДП
удп, украинское дунайское пароходство
Фото: Facebook руководителя УДП
удп, украинское дунайское пароходство
Фото: Facebook руководителя УДП

Это один из четырех самоходных судов, которые должны пройти глубинную модернизацию и замену двигателей. Предварительное заключение специалистов - корпус сохранился неплохо и может прослужить еще много лет. Это означает, что полная модернизация судна с заменой двигателей есть экономически оправданной", - рассказал Москаленко.

Также идет процесс зачистки "Бабкина". В частности, специалисты демонтируют внутренние детали — валолинии, винторульевой комплекс. На базе корпуса будет построено судно с автоматизированной системой управления, мощными и экономичными двигателями, комфортными условиями для пребывания экипажа.

Часть работ выполнят Украина, другая — на верфи, где суда были построены. Москаленко отметил, что для того чтобы УДП могло справиться с возрастающей нагрузкой и выполнять при этом большой объем текущих работ, нужно провести реконструкцию слепая.

"Тендер на проект реконструкции уже проведен. Работы должны начаться еще в этом году. Рассматриваем и планы по ремонту кранового хозяйства", — добавил он.

Отметим, в результате усложнения работы морпортов резко возросла важность Дунасской транспортной инфраструктуры, поэтому аграрии просят сформировать рейдовые перевалки всем дунайским портам.

На фоне этого в УДП заявили, что готовы удвоить объем перевозок металлопродукции, которая вместе с зерновыми составляла основу грузов УДП в 2022 году.

Автор:
Вита Молодан