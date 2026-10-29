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В Украине создали собственный национальный шрифт Zakon: где его будут использовать

В Украине создали собственный национальный шрифт Zakon
В Украине создали собственный национальный шрифт Zakon

В Украине был презентован новый национальный шрифт Zakon, предназначенный для официальной государственной коммуникации и оформления документов. Его внедрять будут постепенно, а одна из гарнитур — Zakon Text — уже доступна для свободного использования.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

По словам Стефанчука, в украинском государственном пространстве до сих пор используются шрифты российского происхождения. Создание Zakon должно стать частью деколонизации официальной визуальной коммуникации.

Шрифт сочетает современный украинский дизайн с традициями украинского литерства и работами Георгия Нарбута, Василия Кричевского, Якова Гнездовского, Роберта Лисовского , Василия Хоменко и Василия Чебаника.

Создали три версии Zakon

Проект состоит из трех гарнитур:

  • Zakon Text – для делопроизводства и повседневной работы с документами;
  • Zakon Decor – для торжественных и представительских надписей;
  • Zakon Letterpress – для оригиналов нормативно-правовых актов.

В настоящее время шрифт проходит тестирование. Переход государственных учреждений на Zakon будет происходить постепенно.

В то же время Zakon Text уже открыли для свободного использования.

Над шрифтом работали Алексей Чекаль, Геннадий Заречнюк, Дмитрий Растворцев и Андрей Шевченко. Руководителем проекта стал Тарас Ищик. Проект также поддержали Министерство культуры Украины и меценаты.

Напомним, ранее Национальный банк после резонанса вокруг новой банкноты номиналом 2000 грн решил изменить шрифт, который критиковали из-за сходства с неофициальной кириллической адаптацией российского происхождения.

Автор:
Татьяна Гойденко

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