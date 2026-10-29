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В Украине создали собственный национальный шрифт Zakon: где его будут использовать
В Украине был презентован новый национальный шрифт Zakon, предназначенный для официальной государственной коммуникации и оформления документов. Его внедрять будут постепенно, а одна из гарнитур — Zakon Text — уже доступна для свободного использования.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.
По словам Стефанчука, в украинском государственном пространстве до сих пор используются шрифты российского происхождения. Создание Zakon должно стать частью деколонизации официальной визуальной коммуникации.
Шрифт сочетает современный украинский дизайн с традициями украинского литерства и работами Георгия Нарбута, Василия Кричевского, Якова Гнездовского, Роберта Лисовского , Василия Хоменко и Василия Чебаника.
Создали три версии Zakon
Проект состоит из трех гарнитур:
- Zakon Text – для делопроизводства и повседневной работы с документами;
- Zakon Decor – для торжественных и представительских надписей;
- Zakon Letterpress – для оригиналов нормативно-правовых актов.
В настоящее время шрифт проходит тестирование. Переход государственных учреждений на Zakon будет происходить постепенно.
В то же время Zakon Text уже открыли для свободного использования.
Над шрифтом работали Алексей Чекаль, Геннадий Заречнюк, Дмитрий Растворцев и Андрей Шевченко. Руководителем проекта стал Тарас Ищик. Проект также поддержали Министерство культуры Украины и меценаты.
Напомним, ранее Национальный банк после резонанса вокруг новой банкноты номиналом 2000 грн решил изменить шрифт, который критиковали из-за сходства с неофициальной кириллической адаптацией российского происхождения.