В Україні створили власний національний шрифт Zakon: де його використовуватимуть

В Україні презентували новий національний шрифт Zakon, призначений для офіційної державної комунікації та оформлення документів. Його впроваджуватимуть поступово, а одна з гарнітур — Zakon Text — уже доступна для вільного використання.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

За словами Стефанчука, в українському державному просторі досі використовують шрифти російського походження. Створення Zakon має стати частиною деколонізації офіційної візуальної комунікації.

Шрифт поєднує сучасний український дизайн із традиціями українського літерництва та роботами Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Якова Гніздовського, Роберта Лісовського, Василя Хоменка та Василя Чебаника.

Створили три версії Zakon

Проєкт складається з трьох гарнітур:

Zakon Text — для діловодства та повсякденної роботи з документами;

Zakon Decor — для урочистих та представницьких написів;

Zakon Letterpress — для оригіналів нормативно-правових актів.

Наразі шрифт проходить тестування. Перехід державних установ на Zakon відбуватиметься поступово.

Водночас Zakon Text уже відкрили для вільного використання.

Над шрифтом працювали Олексій Чекаль, Геннадій Заречнюк, Дмитро Растворцев та Андрій Шевченко. Керівником проєкту став Тарас Іщик. Проєкт також підтримали Міністерство культури України та меценати.

Нагадаємо, раніше Національний банк після резонансу навколо нової банкноти номіналом 2000 грн вирішив змінити шрифт, який критикували через схожість із неофіційною кириличною адаптацією російського походження.