Після скандалу з новою банкнотою 2000 грн НБУ змінить шрифт

Національний банк України після звинувачень у використанні неліцензійного шрифту на новій банкноті номіналом 2000 грн оновить шрифтове оформлення .

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор висловив вдячність фаховій спільноті дизайнерів за свідому позицію та професійну увагу до кожного елемента нової банкноти національної валюти номіналом 2 000 гривень.

"Ми проаналізували матеріали публічної дискусії, зокрема аргументи щодо стилістичної подібності створеного художниками Національного банку напису номіналу банкноти до однієї з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, що має російське походження", - наголосили в НБУ.

Там підкреслили, що для регулятора неприйнятна навіть асоціація елементів дизайну банкноти з роботою громадянки Росії.

Саме тому НБУ вирішив оновити стилістику напису номіналу нової банкноти. Графічне зображення літер напису буде створено в повній відповідності до вигляду літер в офіційній кириличній версії шрифту Bickham Script, без авторських варіацій.

Оскільки банкнота ще не запущена у виробництво, то внесення змін до оформлення не вплине на строки її введення в обіг. Банкнота, як і анонсувалося, буде введена в обіг 04 вересня 2026 року.

Піратський шрифт

Нагадаємо, НБУ після презентації нової банкноти номіналом 2000 грн знову звинуватили у використанні неліцензійного шрифту.

Йдеться про кирилізовану версію шрифту, створену російською дизайнеркою Олександрою Гофман.

Ще у 2019 році шрифтові дизайнери порушували аналогічне питання після випуску банкноти у 1000 грн.

У 2019 році представник компанії Adobe Франк Грісхамер підтвердив, що на українській банкноті використано не ліцензований Bickham Script Pro 3, а крадену копію, і для вирішення проблеми потрібно створювати абсолютно нові друковані форми.

Після суспільного резонансу Нацбанк обіцяв переглянути підходи, залучити експертів і навіть провести відкритий конкурс на дизайн банкнот, аби уникнути подібних порушень у майбутньому.

Що відомо про нову банкноту номіналом 2000 гривень

Нацбанк поповнив банкнотний ряд національної валюти банкнотою номіналом 2000 гривень. Нова купюра офіційно надійде в готівковий обіг з 4 вересня 2026 року.

На лицьовому боці нової купюри буде зображено портрет українського поета-шестидесятника Василя Стуса. На зворотному боці – будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався митець, та який нині названо на його честь.

Нова банкнота містить понад 20 захисних елементів.

В НБУ стверджують, що запровадження банкноти номіналом 2000 грн не збільшить кількість грошей в економіці та не матиме впливу на інфляцію. У регуляторі пояснюють, що новий номінал вводиться через зростання обсягів економіки, зарплат, цін і готівки в обігу, а не є причиною цих процесів.

Чому насправді було ухвалено таке рішення, чи можуть бути в найближчому банкноти більшого номіналу, читайте в матеріалі Delo.ua.