АМКУ дозволив МХП придбати переробні активи виробника курятини "Агроль" на Львівщині

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл агрохолдингу МХП Юрія Косюка на отримання контролю над ТОВ "Агроль Плюс", що відкриває шлях до завершення угоди з придбання переробних активів виробника м'яса птиці у Львівській області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Про наміри МХП придбати виробничі потужності стало відомо в січні 2026 року. За даними видання Forbes Ukraine, орієнтовна сума угоди становить щонайменше $5 млн.

Домовленості стосуються виокремлення та купівлі цеху для забою і переробки птиці з пов'язаними активами шляхом отримання частки в підконтрольній компанії "Агроль Плюс". Повне поглинання компанії не передбачене — пташники та потужності з вирощування птиці залишаються у власності попередніх власників.

Про компанію "Агроль" та стратегію розширення МХП

За даними аналітичної системи YouControl, "Агроль" належить Юлії Шопській. Підприємство працює з 2000 року і володіє двома птахофабриками на Львівщині загальною виробничою потужністю понад 3,5 млн голів птиці на рік.

Придбання переробних активів дасть змогу МХП зміцнити виробничу інфраструктуру в західному регіоні країни. Наразі група обробляє близько 350 тис. га земель у 12 областях України, має потужності в Південно-Східній Європі, володіє мережами "М'ясомаркет" і Döner Маркет та експортує продукцію до понад 80 країн.

Фінансові показники холдингу

У першому півріччі 2026 року виручка МХП зросла на 31% — до $1,022 млрд. Попри це, компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $85 млн (проти чистого прибутку $32 млн за аналогічний період 2025 року), а операційний прибуток скоротився на 68% — до $19 млн. За оцінками експертів, інвестиція в активи "Агролю" обсягом від $5 млн належить до точкових кроків холдингу для оптимізації внутрішньої логістики та переробки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МХП домовилася про придбання найбільшого виробника курятини в Греції. Український агрохолдинг підписав угоду про купівлю частки в грецькій компанії Th. Nitsiakos AVEE.