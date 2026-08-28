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АМКУ разрешил МХП приобрести перерабатывающие активы производителя курятины "Агроль" во Львовской области
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение агрохолдинга МХП Юрия Косюка на получение контроля над ООО "Агроль Плюс", открывающим путь к завершению соглашения по приобретению перерабатывающих активов производителя мяса птицы во Львовской области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
О намерениях МХП приобрести производственные мощности стало известно в январе 2026 года. По данным издания Forbes Ukraine, ориентировочная сумма сделки составляет не менее $5 млн.
Договоренности касаются выделения и покупки цеха для убоя и переработки птицы со связанными активами путем получения доли в подконтрольной компании "Агроль Плюс". Полное поглощение компании не предусмотрено – птичники и мощности по выращиванию птицы остаются в собственности предыдущих владельцев.
О компании "Агроль" и стратегии расширения МХП
По данным аналитической системы YouControl, "Агроль" принадлежит Юлии Шопской. Предприятие работает с 2000 года и владеет двумя птицефабриками на Львовщине общей производственной мощностью более 3,5 млн. голов птицы в год.
Приобретение перерабатывающих активов позволит МХП укрепить производственную инфраструктуру в западном регионе страны. В настоящее время группа обрабатывает около 350 тыс. га земель в 12 областях Украины, имеет мощности в Юго-Восточной Европе, владеет сетями "Мясомаркет" и Döner Маркет и экспортирует продукцию в более чем 80 стран.
Финансовые показатели холдинга
В первом полугодии 2026 года выручка МХП выросла на 31% — до $1,022 млрд. Несмотря на это, компания зафиксировала чистый убыток в размере $85 млн (против чистой прибыли $32 млн за аналогичный период 2025 года), а операционная прибыль сократилась на 68% — до $1. объемом от $5 млн относится к точечным шагам холдинга по оптимизации внутренней логистики и переработки.
Напомним, ранее сообщалось, что МХП договорилась о приобретении крупнейшего производителя курятины в Греции. Украинский агрохолдинг подписал соглашение о покупке доли у греческой компании Th. Nitsiakos AVEE.