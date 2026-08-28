Денег не хватает: Россия урезает на треть расходы и готовит увольнение чиновников

Правительство России ввело жесткие ограничения на расходы бюджета из-за дефицита и нехватки ресурсов на финансирование войны с Украиной.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Режим жесткой экономии действует с апреля после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение на 35% попали бюджетные программы, не связанные с войной, зарплатами, соцвыплатами, поддержкой регионов и обслуживанием госдолга.

Федеральным ведомствам также приказали отложить дополнительные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%, рассказали собеседники агентства.

Причина заключается в стремительно растущей в бюджете дыре: за январь-июль дефицит достиг 6,5 трлн рублей, или 2,8% ВВП, при годовом плане в 1,6%.

До конца года дефицит вряд ли сократится и, скорее всего, продолжит расти, говорят источники Bloomberg. По последним оценкам правительства, оно составит 3,2-3,8% ВВП и повторит рекорд, показанный в год пандемии. В денежном выражении это будет около 9 трлн рублей (примерно 104,7 миллиарда долларов США ) – даже больше, чем пессимистический прогноз Центробанка РФ (8,2 трлн рублей или $93,07 млрд).

При этом, по оценке источников Bloomberg, до финансового коллапса России еще далеко. Войну Москва сможет финансировать еще несколько лет. Просто экономить ради нее все больше придется на другом.

Напомним, экономический эффект от массированных государственных бюджетных вливаний в России окончательно иссяк, а 2026 год закрепил переход экономики РФ в состояние системной стагнации. Санкционное давление, чрезмерные военные расходы и рекордно высокая ключевая ставка Центробанка РФ уничтожают остатки экономической стабильности и ведут к упадку гражданских отраслей.