Карта боевых действий в Украине на 28 августа 2026 года

Продолжается 1647-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 250 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 86 авиационных ударов, во время которых сбросил 274 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10602 дрона-камикадзе и совершили 3396 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 76 – с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам врага, в частности, подверглись населенные пункты Товстодубово, Бачевск, Бессалевка, Кореньок, Уланово, Горки, Искрисковщина, Малушино, Винторовка, Яструбщина, Журавка, Потаповка, Чуйковка Сумской области; Каменская, Ковпинка Черниговской области. Авиаудару потерпело Толстодубово.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы противника, пушку и пункт управления БПЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано два штурмовых действия противника. Агрессор произвел 45 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 12 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Графское, Рубежное, Старица, Довгенькое, Радьковка, Охримовка, Чугуновка и Захаровка.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты 11 раз атаковали в сторону населенных пунктов Лиман и в районах Нового Мира, Новоселовки, Шейковки, Чернещины.

На Славянском направлении противник совершил семь штурмовых действий в районе населенного пункта Кривая Лука и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики производили одно наступательное действие в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении зафиксировано 35 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Алексеево-Дружковка, Ильиновка, Новоселовка, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка, Кучеров Яр и Долгая Балка.

Сорок атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Ганновка, Черниговка, Светлое, Васильевка, Сергеевка и в районе Молодецкого, Новоподгородного, Котлиного, Удачного, Новопавловки.

На Александровском направлении враг совершил четыре атаки в районах Мирного, Рыбного, Согласия.

На Гуляйпольском направлении оккуранты семь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Красная Криница, Верхняя Терса и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки, Новоданиловки и Степногорска.

На Приднепровском направлении враг пытался улучшить свои позиции один раз.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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