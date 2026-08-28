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Потери врага по состоянию на 28 августа 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1630 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1647 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 483 780 человек.

Потери России в войне на 28 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 августа потеряла:

  • личного состава – около 1483780 (+1630) человек;
  • танков – 12 307 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 237 (+0) ед;
  • артиллерийских систем – 48 749 (+55) ед;
  • РСЗО – 2 067 (+2) ед;
  • средств ПВО – 1593 (+3) ед.;
  • самолетов – 440 (+0) ед;
  • вертолетов – 354 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2420 (+16) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 485 024 (+1 657) ед;
  • крылатых ракет – 5 060 (+8) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 140 741 (+493) ед;
  • специальной техники – 4 604 (+2) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 28 августа 2026 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько

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