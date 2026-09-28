Цена нефти на 28 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в пятницу, 28 сентября, несколько снизились после резкого роста накануне, в то время как рынки оценивали перспективы заключения перемирия между США и Ираном.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 28 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $105,64 +1,27% WTI $93,11 + 0,76% Urals $109,69 +2.29%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,32 доллара, или 1,27%, до 105,64 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 93,11 доллара за баррель, что на 70 центов, или 0,76% больше.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, ситуация на нефтяном рынке остается чувствительной к геополитическим рискам на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Иран передал США через катарских посредников мирное предложение, которое Дональд Трамп сперва отклонил, но впоследствии заявил о возможном продолжении переговоров.

В то же время, поддерживаемые Ираном хуситы продолжают атаки на Саудовскую Аравию. На этом фоне аналитики ANZ предупреждают о рисках региональных поставок нефти.

На прошлой неделе Brent подорожала на 0,4%, в то время как WTI подешевела на 7,9%. Дополнительным фактором давления на рынок стали опасения возможного ограничения экспорта дизельного топлива из США.

В сентябре экспорт сырой нефти ключевыми производителями Ближнего Востока вырос до 12,8 млн баррелей в сутки — максимума с начала войны в феврале, по предварительным данным Kpler.

Отметим, что пока мировые котировки нефти колеблются на фоне слухов о возможном перемирии между США и Ираном, на украинских АЗС наблюдается разнонаправленная динамика цен. Главная турбулентность ждет рынок в октябре, когда стоимость топлива в Украине будут давить два противоположных фактора — стремление Дональда Трампа сбить цены перед выборами и попытки Тегерана этому помешать. Dilo разобралось, чего ждать водителям от группы и розницы в ближайшие недели.