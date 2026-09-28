UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,84

--0,13

EUR

51,14

+0,01

Наличный курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,70

51,45

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Цена нефти на 28 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена нефти на 28 сентября / Depositphotos

Цены на нефть в пятницу, 28 сентября, несколько снизились после резкого роста накануне, в то время как рынки оценивали перспективы заключения перемирия между США и Ираном.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 28 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $105,64 +1,27%
WTI $93,11 + 0,76%
Urals $109,69 +2.29%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,32 доллара, или 1,27%, до 105,64 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 93,11 доллара за баррель, что на 70 центов, или 0,76% больше.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, ситуация на нефтяном рынке остается чувствительной к геополитическим рискам на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Иран передал США через катарских посредников мирное предложение, которое Дональд Трамп сперва отклонил, но впоследствии заявил о возможном продолжении переговоров.

В то же время, поддерживаемые Ираном хуситы продолжают атаки на Саудовскую Аравию. На этом фоне аналитики ANZ предупреждают о рисках региональных поставок нефти.

На прошлой неделе Brent подорожала на 0,4%, в то время как WTI подешевела на 7,9%. Дополнительным фактором давления на рынок стали опасения возможного ограничения экспорта дизельного топлива из США.

В сентябре экспорт сырой нефти ключевыми производителями Ближнего Востока вырос до 12,8 млн баррелей в сутки — максимума с начала войны в феврале, по предварительным данным Kpler.

Отметим, что пока мировые котировки нефти колеблются на фоне слухов о возможном перемирии между США и Ираном, на украинских АЗС наблюдается разнонаправленная динамика цен. Главная турбулентность ждет рынок в октябре, когда стоимость топлива в Украине будут давить два противоположных фактора — стремление Дональда Трампа сбить цены перед выборами и попытки Тегерана этому помешать. Dilo разобралось, чего ждать водителям от группы и розницы в ближайшие недели.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности