МХП, Kernel и другие: какие агрокомпании показали наибольшую выручку в первом полугодии

Совокупная выручка 5 389 агрокомпаний, подавших отчетность за первое полугодие и в 2025-м, и в 2026 году, выросла на 19% — до 448,35 млрд грн. В то же время, их чистая прибыль сократилась на те же 19% — до 66,1 млрд грн, а прибыльных компаний стало меньше.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Опендатабота".

По состоянию на сентябрь 2026 года в Украине работают 82 954 агрокомпании. За январь-август появилось 853 новых предприятия, в то время как 262 прекратили работу. Таким образом, на одну закрытую компанию приходится более трех новых.

В то же время, финансовую отчетность за первое полугодие 2026 года подали лишь 5 800 агрокомпаний — на 6% меньше, чем годом ранее.

Для сравнения динамики "Опендатабот" учитывал 5 389 компаний, отчитавшихся за оба периода. Доходными среди них были 66%. Их количество за год сократилось на 8%, в то время как убыточных предприятий стало больше.

Кто получил наибольшую выручку

Наибольшую выручку за первое полугодие показала "Винницкая птицефабрика" - 37,47 млрд грн. За год показатель увеличился почти на 40% или на 10,66 млрд грн.

Второе место заняла "Мироновская птицефабрика" с 16,35 млрд грн, третье - "Лебединский семенной завод" с 13,37 млрд грн.

Среди финансово-промышленных групп наибольшая совокупная выручка агрокомпаний, подавших отчетность за оба периода, пришлась на МХП — 73,79 млрд грн. У Kernel показатель составил 19,11 млрд грн, у SP Advisors - 17,82 млрд грн.

При этом речь идет не об общей выручке этих групп, а лишь о попавших в выборку показателях агрокомпаний в их составе.

Напомним, по итогам 2025 года совокупная прибыль украинских аграрных компаний выросла на 21% и достигла 223 млрд грн.