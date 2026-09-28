Выборы в США, Трамп и Иран: что будет с ценниками на АЗС в октябре

Пока мировые котировки нефти колеблются на фоне слухов о возможном перемирии между США и Ираном, на украинских АЗС наблюдается разнонаправленная динамика цен. Главная турбулентность ждет рынок в октябре, когда стоимость топлива в Украине будут давить два противоположных фактора — стремление Дональда Трампа сбить цены перед выборами и попытки Тегерана этому помешать. Dilo разобралось, чего ждать водителям от опта и розницы в ближайшие недели.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры оценивают возможность перемирия между США и Ираном, несмотря на опасения трейдеров, что усиление атак со стороны повстанцев-хуситов на Саудовскую Аравию может серьезно нарушить поставки черного золота от ключевого ближневосточного производителя.

По состоянию на вечер пятницы, 25 сентября, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на ноябрь подешевели на $2,26 за баррель или на 2,14% — до $104,3 за баррель. Ноябрьские фьючерсы американской нефти марки West Texas Intermediate снизились в цене на $2,2 или на 2,33% — до $92,41 за баррель.

На прошлой неделе источники, близкие к переговорам, сообщили, что американские и иранские переговорщики в Нью-Йорке активно изучают поэтапный путь выхода из войны. Этот сценарий предполагает возобновление Тегераном судоходства в Ормузском проливе в обмен на отмену Вашингтоном экономической блокады Ирана. Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что именно Соединенные Штаты должны быть решены, когда завершится военный конфликт.

Политика в США будет диктовать цены на украинском рынке дизеля и бензина

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", на прошлой неделе дизельное топливо в опте на украинском рынке дешевело. По состоянию на вечер пятницы, 25 сентября, по сравнению с 18 сентября, средняя оптовая цена дизеля в Украине снизилась на 1,98 грн/л — до 94,5 грн/л.

На внешнем рынке котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) оставались практически стабильными. Фьючерсы на Лондонской бирже к вечеру 25 сентября торговались на уровне $1 468,25/т, что на $52/т меньше, чем при закрытии торгов предыдущего дня.

На валютном рынке наблюдалась разнонаправленная динамика. По данным НБУ, официальный курс доллара вырос на 0,18 грн – до 44,97 грн/$, тогда как евро подешевел на 0,22 грн – до 51,12 грн/€. По сравнению с неделю дизельное топливо подешевело во всех областях Украины по меньшей мере на 1 грн/л. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте на прошлой неделе тоже подешевел. По состоянию на 25 сентября по сравнению с 18 сентября средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 1,38 грн/л – до 82,36 грн/л. Бензиновые котировки на европейских хабах, напротив, росли. По состоянию на 24 сентября с начала торгов котировки бензина А-95 на северо-западном базисе CIF NWE выросли на $61/т до $1 392/т. В то же время, южный индикатор FOB Med повысился на $47/т — до $1 374/т.

На АЗС бензин на прошлой неделе продолжал дорожать, в то время как средняя цена дизтоплива почти не изменилась. По состоянию на 25 сентября по сравнению с 18 сентября средняя цена бензина А-95 выросла на 67 коп./л до 89,07 грн/л, а средняя цена дизтоплива снизилась на 4 коп./л до 98,27 грн/л. Среди национальных операторов больше всего подорожало премиальное топливо в сетях WOG и ОККО, где бензин А-98 и премиальное дизтопливо прибавили по 3 грн/л, достигнув 102,90 грн/л. В сети Ukrnafta бензины А-92 и А-95 подорожали на 1 грн/л, в то время как А-95+ стоил 88,90 грн/л в рамках акционной скидки. В сети "БРСМ-Нафта" на 1 грн/л выросли цены на обычный и премиальный дизель. В то же время, отдельные операторы пересмотрели цены в сторону снижения. В частности, в сети UPG бензин А-95 подешевел на 1 грн/л, а у AMIC Energy и KLO столь же снизилась стоимость дизтоплива. Среди региональных операторов больше возросла стоимость бензинов в сети U.GO, где А-95 и А-95+ подорожали на 4 грн/л, а премиальное дизтопливо - на 2 грн/л. Умеренное повышение цен на бензин также произошло в сетях Ovis, Parallel и ZOG. В то же время, отдельные операторы пересмотрели цены на дизельное топливо в сторону снижения, в частности, в сети "Олас" дизтопливо подешевело на 2 грн/л. В Rur цена А-95 снизилась на 1 грн/л, тогда как дизель подорожал так же. В других региональных сетях изменения были в основном незначительными.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина , на этой неделе ожидается стабилизация топливного рынка в оптовом и розничном сегментах. В то же время, октябрь будет оставаться максимально непредсказуемым. Так, президент США Дональд Трамп постарается максимально снизить цены на нефть и горючее перед выборами в Конгресс США, тогда как в интересах Ирана испортить результаты Республиканской партии на выборах. Поэтому на рынок будут действовать два разнонаправленных фактора, и ценовая ситуация будет зависеть от того, какой из них окажется сильнее.

Кроме того, из-за конфликтов на Ближнем Востоке Северная и Южная Америки стали за последние полгода единственными надежными поставщиками нефти в Европу. Поэтому сезон ураганов, который начнется в Атлантике в середине осени, может повлечь за собой серьезные перебои с поставкой сырья, что также будет давить на цены.

Трейдеры газа не дождались всплеска спроса со стороны аграриев

По данным "Нафторинка", по состоянию на 25 сентября средняя цена на LPG с доставкой по Украине снизилась на 464 грн/т по сравнению с 23 сентября и составила 74 216 грн/т. Компания "Полтава Газтрейд" снизила прайс за ресурс на 400–2 000 грн/т до 71 500–78 000 грн/т в зависимости от региона.

Средняя цена газа самовывозом по стране увеличилась на 109 грн/т, достигнув 72291 грн/т. Смеси в Киевской, Николаевской и Полтавской областях от компаний "Полтава Газтрейд" и "ТД ДМС Трейд" предлагались за 71 000-73 500 грн/т, что на 500-2 500 грн/т дешевле, чем в понедельник, 21 сентября.

На АЗС пропан-бутан за прошедшую неделю подешевел. По состоянию на 25 сентября, по сравнению с 18 сентября, средняя цена автогаза на заправках снизилась на 17 коп./л — до 43,86 грн/л. В национальных сетях цены в большинстве своем оставались стабильными, за исключением UPG и AMIC Energy, где автогаз подешевел соответственно на 1,60 грн/л — до 43,90 грн/л и на 0,14 грн/л — до 43,87 грн/л. Среди региональных операторов наибольшее снижение зафиксировано у VostokGaz и "Олас", где цены снизились на 2 и 1 грн/л соответственно. В то же время, в Longo автогаз подорожал на 0,95 грн/л — до 43,90 грн/л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана , на этой неделе оптовые цены несколько возобновятся после проседания в конце прошлой недели. В то же время в октябре рынок стабилизируется и в опте, и в розницу.

Шубан отмечает, что в прошлые годы в октябре цены существенно росли из-за стремительного спроса на газ со стороны аграриев, но сейчас заказов со стороны агросектора почти нет, так что импульса на рынке также не ожидается.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 92,90 99,90 45,50 WOG 92,90 99,90 45,50 Socar 94,90 103,00 45,50 Motto - 97,90 42,40 БРСМ-Нафта 85,99 96,99 42,49 UPG 88,90 97,90 43,90 UKRNAFTA 88,90 97,90 42,90

Данные: приложения сетей АЗС.