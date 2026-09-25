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Цена нефти на 25 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена нефти на 25 сентября

Цены на нефть в пятницу, 25 сентября, несколько снизились после резкого роста накануне, в то время как рынки оценивали перспективы заключения перемирия между США и Ираном.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 25 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $105,11 – 1,4%
WTI $92,61 – 2,1%
Urals $109,69 +2.29%

Цена на Brent снизилась на 1,47 доллара, или 1,4%, до 105,11 доллара за баррель в 05:41 по Гринвичу, тогда как цена на West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 2 доллара, или 2,1%, до 92,61 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, рынки тщательно взвешивают возможность достижения перемирия между США и Ираном на фоне тревожных опасений, что ужесточение атак со стороны повстанцев-хуситов на Саудовскую Аравию может серьезно нарушить поставки черного золота от ключевого ближневосточного производителя.

На этой неделе источники, близкие к переговорам, сообщили, что американские и иранские переговорщики в Нью-Йорке активно изучают поэтапный путь выхода из войны. Этот сценарий предполагает возобновление Тегераном судоходства в Ормузском проливе в обмен на отмену Вашингтоном экономической блокады Ирана. Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что именно Соединенные Штаты должны быть решены, когда завершится военный конфликт.

Еще в четверг нефтяные котировки достигали недельного максимума, поднявшись сразу на 5%. По итогам недели марка Brent продемонстрировала рост на 1,7%, в то время как американская WTI потеряла 7,2%. В настоящее время расхождение в цене между Brent и WTI достигло наибольшего показателя с мая, составив 12,50 доллара за баррель.

Такой значительный разрыв в значительной степени обусловлен опасениями возможного запрета США на экспорт дизельного топлива, способного переполнить внутренний американский рынок.

Как отмечает основатель SS WealthStreet Сугандха Сачдева, нефть Brent содержит значительную геополитическую премию за риск из-за ограниченных поставок в Персидский залив, тогда как стабильный рост добычи и запасов в США удерживает WTI со существенной скидкой.

Ранее сообщалось, что спрос на нефтяные танкеры подскочил до максимума из-за ударов в Ормузском проливе. Стремительный рост спроса на нефтяные танкеры для транспортировки нефти из Персидского залива подтолкнул цены на суда к рекордным уровням.

Автор:
Татьяна Бессараб
Онлайн-трансляція "PR марафон 2026"
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