Спрос на нефтяные танкеры подскочил до максимума 2008 года из-за ударов в Ормузском проливе.

Стремительный рост спроса на нефтяные танкеры для транспортировки нефти из Персидского залива подтолкнул цены на суда к рекордным уровням. Страны Ближнего Востока пытаются обеспечить бесперебойный экспорт сырья, несмотря на регулярные ракетные удары и атаки беспилотников на гражданские суда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

По данным судоходного брокера Braemar, стоимость как вновь построенных, так и современных подержанных судов крупнейшего класса (VLCC) в последнем квартале превысила $130 млн, достигнув самой высокой отметки с 2008 года. Параллельно историческим рекордам выросли и ставки годового фрахта супертанкеров.

Лодочные рейсы и покупка собственных флотов

Экспортеры вынуждены переходить на формирование собственных флотов ради физического контроля над логистикой:

Схема перевалки: Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Adnoc) и Kuwait Petroleum Corp создали систему челночных перевозок, когда небольшие танкеры вывозят нефть через Ормузский пролив и перегружают ее на супертанкеры с другой стороны для доставки конечным покупателям.

Масштабные закупки Adnoc: судоходное подразделение Adnoc L&S в августе приобрело шесть супертанкеров и пять газовозов крупнейшего класса за $1,3 млрд, чтобы поддерживать поставки на фоне роста атак Ирана почти до одной в день.

Дисконты бесфлотовых стран: производители, не имеющие собственного флота (в частности, Ирак), вынуждены предлагать значительно более глубокие скидки на сырье, чтобы компенсировать покупателям высокие риски прохождения пролива.

Позиция Саудовской Аравии: компания Saudi Aramco начала предлагать азиатским клиентам партии нефти с прохождением опасного маршрута, а судоходная компания королевства Bahri довела свой флот до рекордных 107 судов.

Доходы судовладельцев

По оценкам брокера Clarksons, доходы на спотовом рынке для крупнейших танкеров всего за неделю подскочили на 20%. Рискованные рейсы из акватории Ормузского пролива в Китай приносят судовладельцам более $550 000 в сутки, тогда как рейс по маршруту Красное море — Китай приносит около $318 000 в сутки.

По данным аналитической компании Vortexa, более 50% всех рейсов через пролив выполняют только 29 специализированных танкеров. Основную долю опасных перевозок контролирует южнокорейский оператор Sinokor, инвестировавший $5,9 млрд в покупку танкерного флота накануне обострения конфликта.

Напомним, тайный экспорт нефти через Ормузский пролив сдерживает рост мировых цен. Страны Ближнего Востока наладили скрытые маршруты, предотвращающие глобальный энергетический скачок цен, несмотря на активные военные действия.