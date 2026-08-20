Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,70

--0,08

EUR

51,87

+0,04

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

52,25

52,01

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Спрос на нефтяные танкеры подскочил до максимума 2008 года из-за ударов в Ормузском проливе.

Танкер
Спрос на нефтяные танкеры подскочил до максимума 2008 года из-за ударов в Ормузском проливе. / Unsplash

Стремительный рост спроса на нефтяные танкеры для транспортировки нефти из Персидского залива подтолкнул цены на суда к рекордным уровням. Страны Ближнего Востока пытаются обеспечить бесперебойный экспорт сырья, несмотря на регулярные ракетные удары и атаки беспилотников на гражданские суда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

По данным судоходного брокера Braemar, стоимость как вновь построенных, так и современных подержанных судов крупнейшего класса (VLCC) в последнем квартале превысила $130 млн, достигнув самой высокой отметки с 2008 года. Параллельно историческим рекордам выросли и ставки годового фрахта супертанкеров.

Лодочные рейсы и покупка собственных флотов

Экспортеры вынуждены переходить на формирование собственных флотов ради физического контроля над логистикой:

  • Схема перевалки: Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Adnoc) и Kuwait Petroleum Corp создали систему челночных перевозок, когда небольшие танкеры вывозят нефть через Ормузский пролив и перегружают ее на супертанкеры с другой стороны для доставки конечным покупателям.
  • Масштабные закупки Adnoc: судоходное подразделение Adnoc L&S в августе приобрело шесть супертанкеров и пять газовозов крупнейшего класса за $1,3 млрд, чтобы поддерживать поставки на фоне роста атак Ирана почти до одной в день.
  • Дисконты бесфлотовых стран: производители, не имеющие собственного флота (в частности, Ирак), вынуждены предлагать значительно более глубокие скидки на сырье, чтобы компенсировать покупателям высокие риски прохождения пролива.
  • Позиция Саудовской Аравии: компания Saudi Aramco начала предлагать азиатским клиентам партии нефти с прохождением опасного маршрута, а судоходная компания королевства Bahri довела свой флот до рекордных 107 судов.

Доходы судовладельцев

По оценкам брокера Clarksons, доходы на спотовом рынке для крупнейших танкеров всего за неделю подскочили на 20%. Рискованные рейсы из акватории Ормузского пролива в Китай приносят судовладельцам более $550 000 в сутки, тогда как рейс по маршруту Красное море — Китай приносит около $318 000 в сутки.

По данным аналитической компании Vortexa, более 50% всех рейсов через пролив выполняют только 29 специализированных танкеров. Основную долю опасных перевозок контролирует южнокорейский оператор Sinokor, инвестировавший $5,9 млрд в покупку танкерного флота накануне обострения конфликта.

Напомним, тайный экспорт нефти через Ормузский пролив сдерживает рост мировых цен. Страны Ближнего Востока наладили скрытые маршруты, предотвращающие глобальный энергетический скачок цен, несмотря на активные военные действия.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности