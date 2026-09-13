Минобороны подтвердило задержки выплат за "еБалы": что будет с долгами перед производителями

Министерство обороны подтвердило отдельные технические задержки с оплатой поставок по программе "еБалы", однако заверило, что средства на нее предусмотрены до конца года, а все причитающиеся производителям выплаты будут произведены.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве пояснили, что задержки связаны, в частности, с планами рефинансирования программы за счет кредитных средств Европейского Союза. Это требует дополнительных процедур. Еще одним фактором Минобороны называет плановые изменения в "балльной системе".

Министерство также заявило, что работает с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по реализации программы.

По данным Минобороны, со времени интеграции "еБалы" с Brave1 Market военные заказали более 750 тыс. единиц техники и оборудования на сумму свыше 51,9 млрд грн.

Объем уже поставленной техники составляет около 40 млрд грн. Программой воспользовались более 400 подразделений, а средний срок поставки продукции со склада составляет 7–10 дней.

Через "еБалы" военные могут самостоятельно заказывать дроны, средства РЭБ, наземные роботизированные комплексы и другую технику непосредственно у производителей.

Минобороны отмечают, что стабильное финансирование программы и своевременная оплата поставок остаются приоритетом, поскольку от этого зависит как обеспечение боевых подразделений, так и работа украинских оборонных компаний.

Что предшествовало

Накануне исполнительный директор "Украинского совета оружейников" Игорь Федирко заявил, что украинские производители фиксируют задержки с оплатой уже поставленной за "еБалы" продукции. По его словам, долги перед отдельными компаниями составляют от 24 млн. грн до сотен миллионов гривен.

Федирко отмечал, что проблема особенно ощутима для небольших производителей, которым эти средства нужны для выплаты зарплат, закупки комплектующих и продолжения производства. У части компаний, по его словам, уже возникли сложности с оплатой труда.

Он связывал задержки с изменениями в бюджетное законодательство, вступившие в силу 24 июня. После них направления использования 60% поступающего Минобороны военного НДФЛ и 30%, которые получает Госспецсвязи, должны соглашаться парламентским комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Поскольку "еБалы" финансируются из доли Минобороны, это направление также подверглось процедуре согласования. По словам Федорко, закон при этом не устанавливает срока, в течение которого комитет должен принять соответствующее решение.

В начале августа Минобороны сообщало, что в течение первого года работы Brave1 Market подразделения Сил обороны заказали через "еБалы" техники и оборудование примерно на $1 млрд.