ЕС отказал Украине в дополнительном финансировании: министр финансов разъяснил ситуацию с бюджетом

Европейская комиссия не сможет в этом году покрыть весь оборонный дефицит Украины в $27 млрд из-за "отсутствия соответствующих инструментов". Речь идет о дополнительной потребности, возникшей в войсках, а не о потребностях государственного бюджета.

Как пишет Dilo, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По данным западных СМИ, в Брюсселе отказались удовлетворять запрос Украины на дополнительную финансовую поддержку в этом году, пока Киев не введет обещанные реформы. На фоне этой информации министр финансов рассказал о сложившейся сегодня ситуации с бюджетом.

По его словам, важно разделять бюджетные и военные треки финансирования. Министр отметил, что для нужд государственного бюджета Украине до конца года необходимо получить от партнеров $29,5 млрд. Более $3 млрд из этой суммы Украина получила накануне.

Марченко подчеркнул, что это это финансирование удастся получить, если Украина "выполнит свою домашнюю работу по нашим обязательствам", то есть примет соответствующие реформы.

Кроме того, Украина "безусловно" в этом году получит еще 17 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan на нужды обороны. Украинская сторона также договорилась с ЕС об "ускорении работы над максимально скорым согласованием запросов".

Почему возник дефицит в $27 млрд

Даже после учета средств в рамках Ukraine Support Loan Министерство обороны задекларировало дополнительную оборонную потребность в $27 млрд – именно об этом дефиците говорят в последнее время.

Марченко напомнил, что после экономии государственных финансов удалось обнаружить $7 млрд из необходимых $27 млрд. Еще около $12 млрд планируют найти "совместными усилиями".

Однако оставшийся дефицит Европейская комиссия покрыть не сможет из-за "отсутствия соответствующих инструментов" в этом году, констатировал министр.

Дефицит госбюджета Украины

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Сейчас в ЕС пытаются разобраться, откуда возникла гигантская дыра в бюджете и действительно ли Украине нужна вся пригласившаяся сумма. В Брюсселе не понимают, кто отвечает за резкий рост дефицита бюджета.

В начале месяца Брюссель заявил, что Европейский Союз не рассматривает ускорение выплат Украины по кредиту в 90 млрд евро. Они будут переведены в течение двух лет, как было запланировано изначально. Пока новые механизмы финансирования не обсуждаются, несмотря на рост оборонных потребностей Украины.