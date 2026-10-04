ЄС відмовив Україні у додатковому фінансуванні: міністр фінансів роз’яснив ситуацію з бюджетом

Європейська комісія не зможе цього року покрити весь оборонний дефіцит України у $27 млрд через "відсутність відповідних інструментів". Йдеться про додаткову потребу, яка виникла у війська, а не про потреби державного бюджету.

Як пише Dilo, про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За даними західних ЗМІ, у Брюсселі відмовилися задовольняти запит України на додаткову фінансову підтримку цього року, поки Київ не запровадить обіцяні реформи. На тлі цієї інформації міністр фінансів розповів про ситуацію з бюджетом, яка склалася сьогодні.

За його словами, важливо розділяти бюджетний та військовий треки фінансування. Міністр зазначив, що для потреб державного бюджету Україні до кінця року необхідно отримати від партнерів $29,5 млрд. Понад $3 млрд із цієї суми Україна отримала напередодні.

Марченко підкреслив, що це це фінансування вдасться отримати, якщо Україна "виконає свою домашню роботу щодо наших зобов’язань", тобто ухвалить відповідні реформи.

Крім того, Україна "безумовно" цього року отримає ще €17 млрд у межах Ukraine Support Loan на потреби оборони. Українська сторона також домовилася з ЄС про "прискорення роботи над максимально швидким погодженням запитів".

Чому виник дефіцит у $27 млрд

Навіть після врахування коштів у межах Ukraine Support Loan Міністерство оборони задекларувало додаткову оборонну потребу у $27 млрд – саме про цей дефіцит говорять останнім часом.

Марченко нагадав, що після економії державних фінансів вдалося знайти $7 млрд із необхідних $27 млрд. Ще близько $12 млрд планують знайти "спільними зусиллями".

Однак решту дефіциту Європейська комісія покрити не зможе через "відсутність відповідних інструментів" цього року, констатував міністр.

Дефіцит держбюджету України

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько$27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Наразі у ЄС намагаються розібратися, звідки виникла гігантська дірка в бюджеті і чи справді Україні потрібна вся сума, яку запросили. У Брюсселі не розуміють, хто відповідає за різке зростання дефіциту бюджету.

На початку місяця Брюссель заявив, що Європейський Союз не розглядає прискорення виплат Україні за кредитом 90 млрд євро. Вони будуть переведені протягом двох років, як було заплановано від початку. Наразі нові механізми фінансування не обговорюються, незважаючи на зростання оборонних потреб України.