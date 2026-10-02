ЄС відхилив прохання України прискорити виділення грошей для покриття дефіциту бюджету

Європейський Союз наразі відхилив прохання України пришвидшити виплати за 90 мільярдним кредитом, щоб покрити несподіваний дефіцит військового фінансування цього року та вимагає від Києва активніше проводити реформи.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомих із ситуацією.

Грошей швидше не буде

Це рішення ухвалене після несподіваного визнання Києва влітку, що Україна стикається з додатковим дефіцитом фінансування у €27 млрд ($30,4 млрд) через зростання витрат на війну.

Україна попросила Брюссель наблизити виплату свого кредиту на €90 млрд, який мав забезпечити країну фінансуванням до кінця 2027 року.

ЄС став найбільшим донором Києва після того, як президент Дональд Трамп торік повернувся до Білого дому, що надало блоку ключову роль у підтримці України напередодні п’ятої зими повномасштабного вторгнення Росії.

ЄС вимагає реформ

На напруженій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку минулого місяця президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС все ще має €37 млрд бюджетної підтримки, доступної на 2026 рік. Але вона пов’язала її з прогресом Києва в ключових реформах, спрямованих на обмеження тіньової економіки, збільшення податкових надходжень і наближення до законодавства ЄС.

Наразі ці реформи застрягли у Верховній Раді

"Ми визначили засоби для покриття бюджетних і оборонних потреб України на 2026 рік. Ми також підтвердили кроки, необхідні для забезпечення їх своєчасного вивільнення", — ідеться у спільній заяві Європейської комісії та України в четвер, що свідчить: ЄС залишився твердим у вимозі прогресу в реформах.

Європейська комісія — виконавчий орган ЄС — відмовилася від подальших коментарів.

"ЄС не погодився з частиною українських розрахунків і заявив, що дострокове завантаження кредитних виплат зараз лише створить нову проблему на 2027 рік", — повідомили співрозмовники агенства на умовах анонімності, оскільки переговори є приватними.

Вони також припустили, що інші партнери, зокрема Канада, Норвегія та Японія, мають надати додаткове фінансування.

Кредит ЄС мав покрити лише дві третини потреб України, тоді як решту мали взяти на себе партнери.

Згідно із заявою, €45 млрд із кредиту, передбачені на 2027 рік, будуть виділені "оперативно", але не раніше початку наступного року.

Водночас розпочнеться робота з "визначення додаткових бюджетних і оборонних потреб".

Дефіцит держбюджету України

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько$27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Наразі у ЄС намагаються розібратися, звідки виникла гігантська дірка в бюджеті і чи справді Україні потрібна вся сума, яку запросили. У Брюсселі не розуміють, хто відповідає за різке зростання дефіциту бюджету.

На початку місяця Брюссель заявив, що Європейський Союз не розглядає прискорення виплат Україні за кредитом 90 млрд євро. Вони будуть переведені протягом двох років, як було заплановано від початку. Наразі нові механізми фінансування не обговорюються, незважаючи на зростання оборонних потреб України.