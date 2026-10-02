Ситуація погіршується: через російські удари по бізнесу бюджет недоотримав 32 млрд грн

Бюджет за серпень та вересень недоотримав 32 мільярди гривень податкових надходжень через постійні російські удари по бізнесу.

Як пише Dilo, про це повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За її словами, загальний фонд державного бюджету України за результатами 9 місяців 2026 року недоотримав до плану на звітний період 49,5 млрд грн, майже дві третини з яких (32 млрд грн) не надійшли в серпні-вересні 2026 року.

"Виконання бюджету 2026 за 9 місяців: стан наповнення бюджету погіршується… Основна причина – постійні російські удари по бізнесу", – констатувала Підласа.

Вона уточнила, що за 9 місяців до бюджету зараховано 1,9 трлн грн (без врахування міжнародних грантів).

Джерела наповнення загального фонду бюджету:

імпортний ПДВ – 491 млрд грн;

податок на прибуток – 270 млрд грн;

ПДФО та військовий збір – 266,3 млрд грн;

ПДВ з вироблених в Україні товарів – 255,2 млрд грн;

кошти НБУ - 146,1 млрд грн;

імпортний акциз – 134,6 млрд грн;

внутрішній акциз – 96,5 млрд грн;

дивіденди та частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій – 57,1 млрд грн;

ввізне мито – 48,4 млрд грн;

рентна плата – 42,6 млрд грн.

Нардепка зауважила, що від імпортного ПДВ недоотримано 35,7 млрд грн (або 6,8%), ПДВ з вироблених в Україні товарів – 32,9 млрд грн (або 11,4%), внутрішнього акцизу – 19,1 млрд грн (або 16,5%), дивідендів та частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій –10,8 млрд грн (або 16%).

Підласа підкреслила, що в той же час є і перевиконання по доходам: від податку на прибуток підприємств – 29 млрд грн (або 12%), від ПДФО та військового збору – 6,6 млрд грн (2,6%), яке балансує недоотримання інших податків.

Нардепка відзвітувала, що у січні-вересні цього року на проведення витрат за загальним фондом держбюджету використано близько $22 млрд міжнародної допомоги, ще 350,6 млрд грн було залучено від розміщення ОВДП.

Згідно із інформацією очільниці профільного комітету парламенту, найбільші категорії витрат бюджету з початку 2026 року: оборона – 2 трлн грн, або 61,3% усіх видатків загального фонду, погашення боргу (внутрішнього і зовнішнього) – 427,9 млрд грн, соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) – 342,6 млрд грн, обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) – 275,2 млрд грн, програма медичних гарантій і скринінг здоров'я – 144 млрд грн, зарплата вчителів в школах (освітня субвенція та доплати вчителям) – 116,7 млрд грн, базова і додаткові дотації – 48,5 млрд грн.

"До отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС ($4,26 млрд) ситуація з бюджетом буде залишатись критичною", – констатувала Підласа.

Що відомо про дефіцит бюджету

10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що через дефіцит ліквідності уряд уже обмежує державні видатки. Менш термінові платежі планували переносити на грудень, а будівельні програми — призупиняти до появи достатнього фінансування. Раніше також повідомлялося, що через затримки міжнародної допомоги капітальні видатки перенесли на кінець року.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами вже близька до критичної, а Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд запланованого міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не ухвалить у визначені строки необхідні законопроєкти.

Через дефіцит бюджету Україна фінансуватиме лише три напрямки: соціальні видатки, зарплати бюджетників та утримання військових.

Державні фінанси зіткнулися з труднощами через затримку міжнародної допомоги, яку Україна не отримала вчасно через невиконання частини зобов’язань перед партнерами. У зв'язку з цим уряд запроваджує жорсткі антикризові заходи.