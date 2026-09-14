Ситуація критична: Україна ризикує втратити частину з $29,5 млрд міжнародної допомоги

Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд запланованого міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не ухвалить у визначені строки необхідні законопроєкти. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами вже близька до критичної.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За його словами, після кількох попередніх нарад із парламентарями уряд офіційно направить усім народним депутатам та профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами для кожного необхідного голосування.

Корецький наголосив, що від цих рішень залежить отримання міжнародної фінансової допомоги, яка потрібна для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків та потреб Сил оборони.

"У разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування", — заявив прем'єр.

Водночас частину умов має виконати сам уряд. За словами Корецького, йдеться про 42 рішення.

Раніше Кабмін планував завершити свою частину роботи до 1 листопада, однак тепер цей строк вирішили скоротити до 15 жовтня.

Питання міжнародного фінансування Корецький обговорив із послами країн G7 та держав — членів ЄС за участі голови Верховної Ради, міністрів, народних депутатів і керівників парламентських комітетів.

За його словами, уряд готовий разом із депутатами опрацьовувати необхідні законопроєкти та окремі норми, щоб прискорити ухвалення рішень.

Нагадаємо, Україна вже узгоджувала з місією МВФ план фінансування на 2026–2027 роки. Залучення зовнішніх коштів залишається одним із ключових джерел покриття бюджетних потреб держави під час війни.