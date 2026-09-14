Трамп заявив про домовленість України та РФ не бити по енергетиці

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія домовилися взаємно не атакувати енергетичні об'єкти. Президент України Володимир Зеленський водночас заявив про готовність Києва до такого кроку за умови, що партнери зможуть забезпечити реальне дотримання домовленості Росією.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського та Bloomberg, який наводить слова президента США Дональда Трампа.

Зеленський повідомив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка зупинить удари по критичній інфраструктурі. Йдеться не лише про енергетику, а й про портову інфраструктуру, логістику, склади з продовольством і фармацевтичною продукцією.

За словами президента, Україна не впевнена, що Росія готова виконувати будь-яку подібну домовленість. Водночас Київ готовий утримуватися від ударів у відповідь, якщо партнери зможуть забезпечити припинення російських атак.

"Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів", — заявив Зеленський.

Він наголосив, що такий режим має бути надійним і довгостроковим, а не тимчасовою паузою. Президент також назвав припинення ударів по критичній інфраструктурі можливим першим кроком до миру та заявив, що Україна очікує від партнерів конкретики.

Трамп, зі свого боку, представив ситуацію як уже досягнуту домовленість.

"Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних цілях. Росія погодилася зробити те саме", — заявив президент США, слова якого наводить Bloomberg.

Трамп також пов'язав рекордне зростання цін на дизельне пальне передусім із війною Росії проти України та ударами по енергетичних об'єктах, а не з війною в Ірані.

За даними Bloomberg, після заяви Трампа ф'ючерси на дизельне пальне скоротили зростання, хоча залишалися приблизно на 1% вищими за день. Середня роздрібна ціна дизелю у США минулого тижня вперше перевищила $6 за галон.

Нагадаємо, напередодні Трамп закликав припинити удари по НПЗ, заявивши, що атаки України на російську нафтопереробну інфраструктуру сприяють дефіциту дизельного пального та зростанню цін.

Тема взаємного припинення ударів по енергетиці вже виникала раніше. На початку 2026 року Зеленський підтверджував обговорення енергетичного перемир'я та наголошував, що його реальне виконання можна оцінювати лише за фактичною відсутністю атак на енергетичні об'єкти.