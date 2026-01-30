"Енергетичне перемирʼя": Зеленський підтвердив заяву Трампа про припинення обстрілів України

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу, який заявив, що попросив Росію припинити обстріли Києва та інших українських міст під час сильних морозів.

Як пише Delo.ua, про це Зеленський написав у соцмережі X.

Він підтвердив, що під час перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах делегації України, США та Росії обговорювали питання енергетики.

Зеленський висловив сподівання, що Америці вдасться забезпечити припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та зазначив, що реальна ситуація на об’єктах енергетики покаже чи це спрацює.

"Енергетика — це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя.Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", — написав український президент.

Трамп заявив, що Путін пообіцяв йому не обстрілювати Київ протягом тижня

Дональд Трамп заявив 29 січня, що через сильні морози в Україні він особисто просив лідера РФ Володимира Путіна протягом тижня не обстрілювати Київ та інші українські міста, на що той нібито погодився

"Через аномальний холод я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня під час цих надзвичайних, не просто морозів – надзвичайних морозів. Це дуже сувора погода. І я особисто попросив Путіна не обстрілювати міста, і він погодився", – стверджує очільник Білого дому.

Також Трамп додав, що "на додачу до всього іншого – це не те, що їм потрібно, ракети, що прилітають на їхні міста".

Як пише Financial Times, США та Україна на переговорах в Абу-Дабі минулими вихідними вперше обговорили ідею встановити припинення вогню щодо об'єктів енергетики. Ідея США була в тому, щоб Україна і Росія домовилися припинити такі удари "як сумлінний захід і крок до деескалації на тлі напружених мирних переговорів", розповіли джерела видання.

"Якщо вони готові обговорювати якесь перемир'я, навіть тимчасове, варто відвідати переговори. Ми цього хочемо", — сказав виданню український високопосадовець.

Зауважимо, нова зустріч переговорних команд України, США та Росії попередньо може відбутися у неділю, 1 лютого.

Кроки до миру

Раніше повідомлялося, що після переговорів в Об’єднаних Арабських Еміратах українська делегація прозвітувала про їхні результати, а вже цього тижня сторони готуються до проведення нових тристоронніх зустрічей.

Переговори за участі представників України, США та Росії відбулися в Абу-Дабі — столиці ОАЕ - 23 та 24 січня, у п’ятницю та суботу.

Нагадаємо, 21 січня під час промови на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі Трамп заявив, що над мирним врегулюванням в Україні повинна працювати Європа, а не США. За його словами, війна в Україні "ніколи б не почалася, якби вибори президента США в 2020 році не були сфальсифіковані".