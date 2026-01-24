Запланована подія 2

Україна, США і РФ обговорили параметри закінчення війни в Еміратах

Зеленський
Українська делегація завершила дводенні тристоронні переговори в ОАЕ / Офіс президента

Українська делегація завершила дводенні тристоронні переговори в ОАЕ за участі представників США та Росії. Сторони обговорили можливі параметри закінчення війни, американський моніторинг безпеки та узгодили доповісти лідерам про результати. За умови готовності, наступна зустріч можлива вже наступного тижня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

"Це перший такий формат за доволі довгий час — дводенні тристоронні зустрічі. Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними", — зазначив Зеленський.

Переговори тривали зокрема за участі військових трьох сторін.

Склад делегацій

З українського боку були Рустем Умєров (міністр оборони), Кирило Буданов (начальник ГУР), Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця (постпред при ООН), Вадим Скібіцький.

З американського боку були Стів Віткофф (спецпосланник Трампа), Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум.

З російського боку були представники воєнної розвідки та їхньої армії.

"Головне, на чому зосередились обговорення, — це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки", — підкреслив президент.

Американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин.

За підсумками зустрічей усі сторони домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки.

Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч.

"За умови готовності рухатись далі — а Україна готова — відбудуться наступні зустрічі, і потенційно — наступного тижня", — повідомив Зеленський.

Президент очікує на особисту доповідь делегації по її поверненню.

"Вдячний ОАЕ та особисто пану Президенту Еміратів за посередництво й готовність приймати подальші зустрічі. Україна працює заради миру й безпеки. Дякую всім, хто допомагає!" — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський 22 січня прибув на економічний форум у Давосі, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, назвавши переговори “продуктивними та змістовними”. 

Автор:
Тетяна Гойденко