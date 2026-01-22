Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,45

43,31

EUR

50,85

50,70

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зеленський зустрівся з Трампом у Давосі: результати переговорів

Зеленський зустрівся з Трампом у Давосі
Зеленський зустрівся з Трампом у Давосі / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 22 січня прибув на економічний форум у Давосі, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, назвавши переговори “продуктивними та змістовними”. 

Як пише Delo.ua, про це глава держави повідомив в Telegram

Головною темою діалогу став подальший захист українського неба та посилення системи протиповітряної оборони.

"Обговорили роботу команд, і фактично кожен день – зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені. Говорили сьогодні й про ППО для України – попередня зустріч із Президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося", - наголосив Зеленський.

Раніше радник президента з комунікацій Дмитро Литвин назвав результати зустрічі хорошими, не уточнивши деталей.

"Скільки тривала – не рахували, але зустріч хороша", - сказав він на відповідне запитання журналістів.

Як пише CNN, своєю чергою президент Дональд Трамп заявив сьогодні, що мав гарну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, але "попереду багато шляхів" до припинення війни з Росією.

"Війна має закінчитися. Ми сподіваємося, що вона закінчиться. Багато людей гине"  – сказав він.

Нагадаємо, 21 січня під час промови на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі Трамп заявив, що над мирним врегулюванням в Україні повинна працювати Європа, а не США. За його словами, війна в Україні "ніколи б не почалася, якби вибори президента США в 2020 році не були сфальсифіковані".

Автор:
Тетяна Бесараб