Зеленський зустрівся з Трампом у Давосі: результати переговорів
Президент України Володимир Зеленський 22 січня прибув на економічний форум у Давосі, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, назвавши переговори “продуктивними та змістовними”.
Як пише Delo.ua, про це глава держави повідомив в Telegram
Головною темою діалогу став подальший захист українського неба та посилення системи протиповітряної оборони.
"Обговорили роботу команд, і фактично кожен день – зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені. Говорили сьогодні й про ППО для України – попередня зустріч із Президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося", - наголосив Зеленський.
Раніше радник президента з комунікацій Дмитро Литвин назвав результати зустрічі хорошими, не уточнивши деталей.
"Скільки тривала – не рахували, але зустріч хороша", - сказав він на відповідне запитання журналістів.
Як пише CNN, своєю чергою президент Дональд Трамп заявив сьогодні, що мав гарну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, але "попереду багато шляхів" до припинення війни з Росією.
"Війна має закінчитися. Ми сподіваємося, що вона закінчиться. Багато людей гине" – сказав він.
Нагадаємо, 21 січня під час промови на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі Трамп заявив, що над мирним врегулюванням в Україні повинна працювати Європа, а не США. За його словами, війна в Україні "ніколи б не почалася, якби вибори президента США в 2020 році не були сфальсифіковані".