Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Наличный курс:

USD

43,45

43,31

EUR

50,85

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский встретился с Трампом в Давосе: результаты переговоров

Зеленский встретился с Трампом в Давосе
Зеленский встретился с Трампом в Давосе / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января прибыл на экономический форум в Давосе, где встретился с президентом США Дональдом Трампом, назвав переговоры "продуктивными и содержательными".

Как пишет Delo.ua, об этом глава государства сообщил в Telegram.

Главной темой диалога стала дальнейшая защита украинского неба и усиление системы противовоздушной обороны.

"Обсудили работу команд, и фактически каждый день - встречи или общения. Документы еще более подготовлены. Говорили сегодня и о ПВО для Украины - предыдущая встреча с Президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся", - подчеркнул Зеленский.

Ранее советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал результаты встречи хорошими, не уточнив деталей.

"Сколько длилась - не считали, но встреча хорошая", - сказал он на вопрос журналистов.

Как пишет CNN, в свою очередь президент Дональд Трамп заявил сегодня, что у него была хорошая встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, но "впереди много путей" к прекращению войны с Россией.

"Война должна закончиться. Мы надеемся, что она закончится. Многие погибают" - сказал он.

Напомним, 21 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Трамп заявил, что над мирным урегулированием в Украине должна работать Европа, а не США. По его словам, война в Украине "никогда бы не началась, если бы выборы президента США в 2020 году не были сфальсифицированы".

Автор:
Татьяна Бессараб