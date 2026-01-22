Зеленский встретился с Трампом в Давосе: результаты переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января прибыл на экономический форум в Давосе, где встретился с президентом США Дональдом Трампом, назвав переговоры "продуктивными и содержательными".

Как пишет Delo.ua, об этом глава государства сообщил в Telegram.

Главной темой диалога стала дальнейшая защита украинского неба и усиление системы противовоздушной обороны.

"Обсудили работу команд, и фактически каждый день - встречи или общения. Документы еще более подготовлены. Говорили сегодня и о ПВО для Украины - предыдущая встреча с Президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся", - подчеркнул Зеленский.

Ранее советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал результаты встречи хорошими, не уточнив деталей.

"Сколько длилась - не считали, но встреча хорошая", - сказал он на вопрос журналистов.

Как пишет CNN, в свою очередь президент Дональд Трамп заявил сегодня, что у него была хорошая встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, но "впереди много путей" к прекращению войны с Россией.

"Война должна закончиться. Мы надеемся, что она закончится. Многие погибают" - сказал он.

Напомним, 21 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Трамп заявил, что над мирным урегулированием в Украине должна работать Европа, а не США. По его словам, война в Украине "никогда бы не началась, если бы выборы президента США в 2020 году не были сфальсифицированы".