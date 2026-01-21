Запланована подія 2

Европа должна возглавить мирный процесс в Украине, а не США – Трамп

Дональд Трамп, флаги США
Трамп / Википедия

Президент США Дональд Трамп заявил, что над мирным урегулированием в Украине должна работать Европа, а не США.

Как пишет Delo.ua, об этом он сказал во время речи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 21 января.

По словам Трампа, война в Украине "никогда бы не началась, если бы выборы президента США в 2020 году не были сфальсифицированы".

"Мы за тысячи миль отсюда нас разделяет гигантский океан. Это война, которая никогда не должна была начаться, и она бы не началась, если бы президентские выборы в США в 2020 году не были сфальсифицированы", - подчеркнул он.

По словам Трампа, "люди скоро будут привлечены к ответственности за то, что они сделали".

"Это, вероятно, сенсационная новость, но так и должно быть. Нельзя допускать фальсификации выборов", - добавил президент США.

Он заявил, что сумма в 350 миллиардов долларов, предоставленная Украине и НАТО, "потрясающая", и что эти деньги идут людям, которые "не ценят то, что мы делаем".

Также Трамп добавил, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Следует отметить, что 21 января Трамп прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где планирует обсудить глобальные экономические и геополитические вопросы с лидерами стран.

Напомним, подписание в Давосе масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на $800 миллиардов, которое готовили к Всемирному экономическому форуму, отменили из-за конфликта вокруг Гренландии.

До этого Украина и США планировали подписать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на $800 млрд во время Всемирного экономического форума в Давосе. Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны встретиться на швейцарском курорте для финализации договоренностей. Но Зеленский остался в Украине из-за кризиса в энергетике в результате российских атак.

Автор:
Татьяна Бессараб