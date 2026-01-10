Запланована подія 2

США и Украина могут подписать соглашение о восстановлении на $800 млрд

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Офис президента

Украина и Соединенные Штаты планируют подписать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на $800 млрд во время Всемирного экономического форума в Давосе. Президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны встретиться на швейцарском курорте для финализации договоренностей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Тelegraph.

Сначала Зеленский надеялся уехать в Вашингтон, чтобы заключить как экономический план восстановления, так и соглашение о гарантиях безопасности после войны. Однако европейские партнеры посоветовали перенести встречу на Давос, где, по их мнению, будет более подходящая атмосфера для обсуждения соглашения с Трампом.

По словам украинских чиновников, план процветания предусматривает привлечение около $800 млрд за десять лет для восстановления Украины и запуска экономики. Ожидается, что документ откроет путь в серию кредитов, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний.

Зеленский подчеркнул, что соглашение позволит восстановить экономику, вернуть рабочие места и возродить жизнь в Украине. Киев рассчитывает, что участие США в восстановлении, в частности, в проектах, которые могут заинтересовать Трампа, будет стимулировать предоставление надежных гарантий безопасности для Украины.

Соглашение базируется на договоренности о полезных ископаемых, подписанной в прошлом году, предоставившей американским инвесторам приоритетный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине. По словам спецпосланника Трампа Стива Виткоффа, в программу присоединится также крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock.

В то же время подробности соглашения остаются малоизвестными, и в отличие от 20-точечного мирного плана оно еще не было обнародовано.

Кроме экономической составляющей, Зеленский заинтересован в завершении двустороннего соглашения между США и Украиной о послевоенных гарантиях безопасности. Документ предусматривает возможность создания сил сдерживания под руководством Великобритании и Франции, которые смогут реагировать на повторную агрессию России.

На этом фоне президент Украины принял в Киеве британского министра обороны Джона Гили для обсуждения предложения размещения британского контингента в Украине. Зеленский подчеркнул, что рамки завершения войны должны предусматривать четкую реакцию союзников в случае возобновления российской агрессии.

Кроме того, Зеленский заявил, что обсуждает с президентом Трампом возможность заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Соединенными Штатами.

Автор:
Татьяна Гойденко