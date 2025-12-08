Зеленский рассказал о разногласиях позиций Украины и США на мирных переговорах

На мирных переговорах по урегулированию войны Украина, Россия и США до сих пор не имеют общей позиции относительно Донецкой области.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью Bloomberg заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, у Украины и США пока разногласия по вопросу вывода ВСУ со всей территории Донецкой области.

"Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс", — сказал президент.

Он добавил, что Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности с западными союзниками, прежде всего с США.

"Есть один вопрос, на который я и все украинцы хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры?" – подчеркнул президент Украины.

Bloomberg отмечает, что эти заявления Зеленского прозвучали через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал его, заявив, что он "слегка разочарован" украинским лидером. Россия якобы, по словам главы Белого дома, согласилась на предложенный им план урегулирования войны, в то время как Зеленский даже не ознакомился с документом.

Украине предлагают отказаться от части территорий

Новый мирный план Соединенных Штатов по окончании войны России против Украины предусматривает отказ Киева от части территории и определенных видов вооружения. Reuters.

По словам двух осведомленных с ситуацией источников, США дали сигнал президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна согласиться на разработанное Вашингтоном рамочное соглашение по завершению войны.

Кроме этого, в перечень требований входит и сокращение численности Вооруженных Сил Украины.

Хотя ранее Трамп заявлял, что поддерживает идею заморозки войны между Россией и Украиной на существующей линии фронта, и отрицал, что призвал украинского президента Владимира Зеленского уступить всю территорию Донецкой области.

О мирном плане

США и Украина в середине ноября начали обсуждать мирный план, состоявший сначала из 28 пунктов, охватывающих ключевые вопросы российско-украинской войны. Официально этот документ не публиковался, но во многих изданиях появился его черновик, в котором без деталей говорилось, что Украина получит "надежные гарантии безопасности".

23 ноября 2025 года в швейцарской Женеве украинская и американская делегации начали переговоры по 28 пунктам так называемого мирный план для прекращения войны.

По результатам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ обсудили 30 ноября во Флориде.

Предыдущий мирный план из 28 пунктов был пересмотрен: некоторые положения изъяты, другие изменены. Сейчас план насчитывает 19 пунктов, а окончательное решение по отдельным спорным моментам будет оставаться за президентами.