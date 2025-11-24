Украина и США согласовали обновленный проект мирного плана: в Женеве подготовили новый документ

В воскресенье, 23 ноября 2025 года, в швейцарской Женеве украинская и американская делегации начали переговоры по 28 пунктам так называемого мирного плана по прекращению войны. По результатам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в совместном заявлении двух делегаций, текст которого публикует официальный веб-портал президента Украины.

Отмечается, что консультации по американскому мирному предложению прошли в конструктивной атмосфере и продемонстрировали общую готовность стран двигаться к справедливому и продолжительному миру.

По результатам встречи стороны отметили значительный прогресс в согласовании позиций и определении дальнейших шагов. В заявлении подчеркивается, что будущие договоренности должны полностью обеспечивать уважение суверенитета Украины и создавать почву для устойчивого мира.

Также был подготовлен обновленный рамочный документ, приблизивший стороны к дальнейшим решениям.

Киев и Вашингтон договорились продолжить интенсивную работу по согласованным предложениям и поддерживать тесную координацию с европейскими партнерами.

Окончательные решения по рамочному документу будут приниматься президентами Украины и США.

Что известно о мирных переговорах в Женеве

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что на переговорах стороны достигли очень хорошего прогресса.

"Двигаемся вперед к справедливому и длительному миру. Украинский народ как никто заслуживает этого мира и стремится к нему", - отметил Ермак.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о значительном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию в Украине. Sky News.

По словам Рубио, нынешний этап переговоров показал " огромный прогресс". В то же время он подчеркнул, что речь не идет об окончательной договоренности или полной " победу", ведь работа над потенциальным мирным соглашением продолжится.

Рубио не комментировал вопрос о возможных дедлайнах, ранее озвученных президентом США Дональдом Трампом. Он ограничился словами, что соглашение может быть достигнуто "очень скоро", но для этого необходимо больше времени.

Большинство того, на чем настаивает Украина, уже учтено

Участник украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил об учете американцами "большинства ключевых украинских приоритетов".

"Текущая редакция документа, хоть и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов. Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям - это позволяет двигаться вперед в совместном процессе. Ожидаем дальнейший прогресс в течение сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

Альтернативный план ЕС

Европейцы, по данным пишут The Washington Post и Bloomberg, подготовили собственный контрплан урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, не содержащий неприемлемый для Украины и стран Европы пунктов.

Европейское предложение не предусматривает никаких ограничений для ВСУ. Украина также должна возобновить контроль над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС, получить беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. Другие территориальные вопросы согласно документу должны быть урегулированы после установления режима прекращения огня.

По информации Bloomberg, лидеры ЕС также предлагают, чтобы США предоставили Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО о коллективной обороне. Соединенные Штаты, в свою очередь, должны получить компенсацию за сильные гарантии, которые они будут предоставлять Украине.

Кроме этого европейские лидеры настаивают, чтобы замороженные российские активы были направлены на восстановление Украины и выплату компенсаций . Также европейцы исключают требование Москвы, чтобы Киев отказался от неоккупированных российскими войсками территорий на востоке.

Российские активы, по европейскому плану, будут оставаться замороженными до тех пор, пока Кремль не согласится заплатить нанесенный ущерб. Остальные санкции против России предлагают снимать постепенно, а доступ страны к мировой экономике возвращать поэтапно — при условии выполнения ею условий соглашения.

Состав делегации

Соединенные Штаты в Женеве представляют:

госсекретарь США Марко Рубио,

министр американских сухопутных войск Дэниел Дрисколл ,

, спецпредставитель президента Стив Виткофф .

Президентом Владимиром Зеленским было утверждено такой состав украинской делегации:

Андрей Ермак – руководитель Офиса президента, глава делегации ;

– руководитель Офиса президента, ; Рустем Умеров – секретарь СНБО;

– секретарь СНБО; Кирилл Буданов – начальник ГУР МО;

– начальник ГУР МО; Андрей Игнатов – начальник Генерального штаба ВСУ;

– начальник Генерального штаба ВСУ; Олег Иващенко – председатель Службы внешней разведки;

– председатель Службы внешней разведки; Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел;

– первый заместитель министра иностранных дел; Евгений Острянский – первый заместитель секретаря СНБО;

– первый заместитель секретаря СНБО; Александр Поклад – заместитель председателя СБУ;

– заместитель председателя СБУ; Александр Бевз – советник руководителя Офиса президента.

Зеленский вместе с лидерами Франции, Германии и других стран Европы пытается до 27 ноября переписать предложенный США мирный план, который администрация президента Дональда Трампа назвала требующим немедленного согласования.