Украина и США приступают к консультациям по параметрам будущего мирного соглашения в Швейцарии

Украина и Соединенные Штаты в ближайшие дни начнут консультации в Швейцарии по поводу возможных параметров будущего мирного соглашения.

Как информирует Delo.ua, о начале этого этапа переговоров сообщили президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Президент отметил, что консультации стартуют в соответствии с достигнутыми договоренностями с международными партнерами. По его словам, накануне был утвержден состав украинской делегации и директивы для переговоров.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова работать быстро и конструктивно для достижения реального мира, подчеркнув, что государство никогда не стремилось к этой войне и будет делать все, чтобы завершить ее достойным мирным соглашением.

Он также подчеркнул, что Украина "никогда не будет преградой миру" и будет защищать справедливые интересы своего народа и основы европейской безопасности.

Рустем Умеров подтвердил, что консультации между чиновниками Украины и США имеют целью согласовать видение дальнейших шагов. По его словам, Украина подходит к процессу с четким пониманием своих национальных интересов и высоко ценит готовность американской стороны к предметному диалогу. Он подчеркнул, что украинская сторона будет действовать ответственно и последовательно в соответствии с требованиями национальной безопасности.

В то же время указом президента №854/2025 утвержден состав украинской делегации для переговоров с США, международными партнерами и представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира. Делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник ГУР Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, заместитель председателя СБУ Александр Поклад и советник руководителя.

Главе делегации предоставлено право по согласованию с президентом изменять ее состав и привлекать экспертов и специалистов. Кабинет Министров должен обеспечить финансирование всех расходов, связанных с участием делегации в переговорном процессе.

Добавим, Зеленский вместе с лидерами Франции, Германии и других стран Европы пытается до 27 ноября переписать предложенный США мирный план, который администрация президента Дональда Трампа назвала требующим немедленного согласования.