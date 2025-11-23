Україна та США розпочинають консультації щодо параметрів майбутньої мирної угоди у Швейцарії

Україна та Сполучені Штати найближчими днями розпочнуть консультації у Швейцарії щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди.

Як інформує Delo.ua, про початок цього етапу перемовин повідомили президент України Володимир Зеленський і секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Президент зазначив, що консультації стартують відповідно до досягнутих домовленостей із міжнародними партнерами. За його словами, напередодні було затверджено склад української делегації та директиви для перемовин.

Зеленський наголосив, що Україна готова працювати швидко й конструктивно задля досягнення реального миру, підкресливши, що держава ніколи не прагнула цієї війни і робитиме все, аби завершити її достойною мирною угодою.

Він також підкреслив, що Україна "ніколи не буде перепоною для миру" й захищатиме справедливі інтереси свого народу та основи європейської безпеки.

Рустем Умєров підтвердив, що консультації між високопосадовцями України та США мають на меті узгодити бачення подальших кроків. За його словами, Україна підходить до процесу з чітким розумінням своїх національних інтересів і високо цінує готовність американської сторони до предметного діалогу. Він підкреслив, що українська сторона діятиме відповідально й послідовно, відповідно до вимог національної безпеки.

Водночас указом президента №854/2025 затверджено склад української делегації для переговорів зі США, міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру. Делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До її складу увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, начальник ГУР Кирило Буданов, начальник Генштабу Андрій Гнатов, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, заступник голови СБУ Олександр Поклад та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

Главі делегації надано право за погодженням із президентом змінювати її склад і залучати експертів та фахівців. Кабінет міністрів має забезпечити фінансування всіх витрат, пов’язаних із участю делегації у переговорному процесі.

Додамо, Зеленський разом із лідерами Франції, Німеччини та інших країн Європи намагається до 27 листопада переписати запропонований США мирний план, який адміністрація президента Дональда Трампа назвала таким, що вимагає негайного погодження.