Вашингтон погрожує припинити військову допомогу, якщо Київ відмовиться від мирного плану – Reuters

Сполучені Штати пригрозили припинити обмін розвідданими та постачання озброєння Україні, щоб змусити Київ погодитися на рамкову мирну угоду, підготовлену США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, Вашингтон передав Україні 28-пунктний план, який частково враховує ключові вимоги Росії – включно з поступкою додаткових територій, скороченням чисельності ЗСУ та відмовою від вступу до НАТО.

Джерела заявили, що тиск США наразі є безпрецедентним, а Київ хочуть підштовхнути до підписання рамкової угоди вже до наступного четверга.

Високопосадовці американських військових у четвер провели зустріч з президентом Володимиром Зеленським. За словами американської делегації, переговори були "успішними", а США прагнуть "спрощених термінів" для підписання документа.

Зеленський, який провів також консультації з лідерами Британії, Німеччини та Франції, утримався від різкої критики, підкресливши, що Україна працює над документом, але очікує "гарантій справжнього та гідного миру".

Європа не погоджена з планом США

Європейські союзники дізналися про ініціативу США постфактум і заявили, що мають власний план лише з двох пунктів: послаблення Росії і всебічна підтримка України.

Голова МЗС Естонії Кая Каллас наголосила, що ЄС не був залучений до розробки американського документа.

Американські чиновники стверджують, що план був розроблений після консультацій із секретарем РНБО Рустемом Умеровим. Однак сам Умеров це заперечив і заявив, що не обговорював і не схвалював жодних пунктів документа.

Під час переговорів із делегацією США він також підкреслив: Україна не погодиться на план, що порушує її суверенітет.

Що містить план США (за версією Reuters)

План включає положення, які Україна раніше називала неприйнятними:

виведення українських військ із частини територій на сході;

відмова України від вступу до НАТО;

обмеження чисельності ЗСУ до 600 тис.;

поступове зняття санкцій із РФ;

повернення Росії до формату G8;

створення інвестиційного фонду з використанням заморожених російських активів, частина прибутків якого дістанеться США.

При цьому головна вимога Києва – юридично зобов’язуючі гарантії безпеки – прописана в документі лише одним рядком без деталей.

Як зазначає Reuters, просування Росії на фронті, політичні скандали в Україні та наближення зимового періоду посилили дипломатичний тиск на Київ.

Росія натомість заявила, що не отримувала від США жодної офіційної інформації про план, але очікує від України відповідального рішення.

Додамо, кілька годин тому з'явилася інформація про те, що найбільші європейські союзники Києва об'єдналися з президентом Володимиром Зеленським, щоб рішуче відхилити ключові частини мирного плану США, який передбачає значні поступки Росії.