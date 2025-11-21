Україна та європейські союзники відхиляють основні пункти мирного плану США – Вloomberg

Найбільші європейські союзники Києва об'єдналися з президентом Володимиром Зеленським, щоб рішуче відхилити ключові частини мирного плану США, який передбачає значні поступки Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg, з посиланням на власні джерела.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та лідер Великої Британії Кір Стармер під час телефонної розмови із Зеленським у п'ятницю погодилися, що Збройні сили України мають зберігати здатність захищати свій суверенітет. А також з тим, що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою для будь-яких мирних переговорів.

Цю конференцію скликав Мерц для формулювання відповіді на план із 28 пунктів, отриманий Зеленським від США. Згідно з копією плану, що потрапила до агентства, українські регіони Крим, Луганськ та Донецьк мали б бути "визнані де-факто російськими, зокрема Сполученими Штатами". Крім того, Україна мала б провести вибори через 100 днів та відмовитися від членства в НАТО.

Хоча США та Росія значною мірою відсунули європейські країни на другий план у своїх зусиллях щодо припинення війни, реакція Європи має вирішальне значення для формування наступного кроку України. Європейський Союз намагається домовитися про механізм, який би вивільнив заморожені російські активи на близько 140 мільярдів євро (160 мільярдів доларів) для підтримки воєнних зусиль України, оскільки США скорочують свою підтримку Києва.

"Йдеться про справедливий і тривалий мир, і ми вважаємо елементи цього плану ефективними для досягнення цієї мети. Ми хочемо конструктивно брати участь у спрямуванні цього в динаміку, яка наблизить нас до нашої мети – тривалого миру в Україні ", – заявив журналістам у Берліні в п’ятницю речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус.

Європейські лідери також зустрінуться в 22 листопада на полях конференції "Великої двадцятки" в Південній Африці, щоб намітити наступні кроки, повідомляє особа, обізнана з питанням. Очікується, що до переговорів приєднається також президент Фінляндії Александер Стубб.

Оновлено о 15:10. Президент Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона координує свою роботу над мирним планом з союзниками.

"Цінуємо зусилля США, президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо,20 листопада президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою США, здатний активізувати дипломатичний процес щодо припинення війни.