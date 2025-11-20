Зеленський отримав від США проєкт плану закінчення війни і розраховує на переговори з Трампом

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою США, здатний активізувати дипломатичний процес щодо припинення війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що за підсумками зустрічі, президент окреслив принципові основи, важливі для українського народу, та домовився з американською стороною працювати над пунктами плану з метою досягнення гідного закінчення війни.

В Офісі Президента підкреслили, що Україна з перших секунд російського вторгнення прагне миру та підтримує всі змістовні пропозиції, здатні наблизити справжній мир.

"Україна від початку цього року підтримувала пропозиції президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир," – йдеться у повідомленні.

Надалі Зеленський має намір обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Мирний план США

Нагадаємо, Трамп схвалив новий план миру між Росією та Україною, який складається із 28 пунктів. За даними NBC, над цим планом працювали спецпосланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять американського президента Джаред Кушнер.

Цей новий мирний план передбачає відмову Києва від частини території та певних видів озброєння, повідомляє Reuters. За словами двох обізнаних із ситуацією джерел, США дали сигнал Зеленському, що Україна повинна погодитися на розроблену Вашингтоном рамкову угоду щодо завершення війни.

Європейські країни виступили проти підтриманого США мирного плану, який вимагатиме від України відмовитися від більшої кількості територій та частково роззброїти свою армію. Союзники давно вважають такі умови рівносильними капітуляції.